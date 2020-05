La pandemia como Reality Show

La Guerra del Golfo, entre otras cosas, inauguró un nuevo género de información de los grandes sucesos de la Humanidad. De repente, en directo, podíamos ver un proyectil sobrevolando una ciudad, hasta impactar en el edificio de enfrente. En segundos ardía, naturalmente. A continuación, tras la cara del informador con micro, empezaban a salir cuerpos en llamas, personas mutiladas, seres que salían para morir en las aceras, rostros desesperados. La Guerra del Golfo fue retransmitida en riguroso directo, con detallismo nunca conocido. Se convirtió en un espectáculo de masas. Muchos periodistas -y no periodistas- se quejaron, ante lo que entendían un uso desmedido de los canales y procedimientos de comunicación. Incluso circuló la apesadumbrada idea de que se había tratado una guerra como un reality show. Quejas al margen, el género se asentó en los medios y en el imaginario de los espectadores. De un gran acontecimiento se espera ya una cobertura de esa naturaleza. La pandemia del coronavirus ha ofrecido ocasión más que propicia para ello. Actualizaciones constantes de cifras, reportajes surtidos, testimonios de todas clases y, por supuesto, continuas aclaraciones de los tertulianos de rigor. Telecinco ha aportado un servicio extraordinario a la definición de este nuevo género informativo. Los mismos tertulianos especialistas en Gran Hermano, o en el famoseo, han pontificado estos días sobre la pandemia con total autoridad.

A todo ellos hay que reconocerles que, al menos, han mantenido entretenido al personal. No es la primera pandemia que padece la Humanidad, pero sí la descrita con mayor precisión e instantaneidad. No obstante, estas maneras de informar tienen sus efectos colaterales. Vienen a ser como el famoso zoom que convirtió un paseo en una muchedumbre en Barcelona días atrás. EL problema radica en que la concentración de información magnifica la noticia, con el consiguiente efecto multiplicador sobre quien la recibe. En esta ocasión, además, el espectador no es alguien que contempla en la distancia un acontecimiento bélico, sino un protagonista, un afectado potencial por lo que sucede. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El nuevo género puede ser un vehículo para tener al día a la población, para concienciarla, pero también puede incrementar el desconcierto y un alarmismo innecesario. Es la diferencia que hay entre la información y el reality show.