Diccionario de la pandemia

Que la pandemia que sufrimos supone una invasión formidable de nuestras vidas es algo que no discute casi nadie. Que nos ha permitido dedicar nuestro tiempo de confinados sanitarios a aquellas aficiones que los afanes diarios nos impedían cultivar, tampoco se discute. Que nos ha regalado más tiempo para seguir al detalle los comportamientos de nuestros conciudadanos y de la porción de estos que dicen dedicarse a la política creo, también, que es cierto. Por pura afición a entender lo que oigo he tratado de desentrañar los vocablos oídos durante los tres meses de claustral confinamiento que la mayoría, que no la totalidad, hemos respetado.

ABURRIMIENTO. Estado natural de un confinado que no es consciente de que su frenética actividad previa a la noche en que nos enteramos por el BOE de que en casa estábamos mejor, ha dado lugar, de modo acumulativo, a coleccionar facturas cuya validez fiscal ya caducó hace más de un quinquenio y cuyo análisis y posterior destrucción puede ser un productivo modo de pasar parte del tiempo de confinamiento.

AHORRO. Masa monetaria nacional habitualmente gastada en juergas que, tras la apertura de bares y cafeterías, será invertido en fiestas y farras como acelerador del aumento de la demanda interna del país.

ARAGONÉS. Político nacido fuera de Aragón.

BAJAR LA GUARDIA. Posición vigilante ante la pandemia que se ha de mantener sin importar la fase en que nos encontremos y que, al contrario de lo que pueda sugerir su grafía, no quiere decir que hayamos de trasladar el pueblo Laguardia de la Rioja Alavesa a la Comunidad Andaluza.

BANALIZAR. Actividad cotidiana de cierta presidenta de cierta comunidad autónoma de España consistente en la evacuación de ideas peregrinas porque, a su juicio, sería imperdonable privar a los españoles de su disfrute.

BOLSA DE BASURA. Salvoconducto muy utilizado durante los primeros días de la pandemia. Se puede adquirir en varios tamaños, siendo la de menor capacidad la más apreciada.

BOLSONARO. Reconocido experto en pandemias. Habla algo parecido al portugués.

BOSÉ. Popular investigador cantante que mantiene, siempre sobre bases científicas sólidas, la teoría de la conspiración de las fuerzas del mal utilizando para el control total de la Humanidad el caballo de troya de la vacuna contra el covid19.

BOTELLÓN. Inconcebible reunión de individuos con escasa actividad cerebral para llevar a cabo en plena pandemia una peligrosa e inaplazable reunión etílica que ellos llaman diversión.

CAYETANA. Nombre por el que atendía una de las dos vacas que formaban la yunta con que mi abuelo araba la tierra. Su compañera de yugo se llamaba Capitana. Ésta última era muy noble.

CHIS. También llamado chip, es un componente electrónico minúsculo que las fuerzas del mal suelen introducir en las vacunas para ejercer el control total de la Humanidad. Véase UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA.

COALICIÓN. De coaligarse, aliarse. Intento casi siempre frustrante de gobernar con una sola línea, dos o más grupos políticos, que han pasado de antagónicos en la arena política a tocapelotas al compartir la acción de gobierno. Hay coaliciones malas y coaliciones regulares. Sobre coaliciones buenas apenas se tienen noticias.

COMUNICACIÓN. Asignatura pendiente de aprobar por la clase política.

CONSENSO. En la práctica, sinónimo de disenso.

CORONAVIRUS. Virus que, no teniendo su origen en casa real alguna, se le ha dado en llamar así debido a unas graciosas protuberancias que presenta en su exterior, que nos recuerdan a las orejas de los marcianos.

CUPO. Porcentaje máximo de personas calculado sobre el aforo máximo de un local de acceso público que, a juicio de éste, es aconsejable considerarlo como mínimo.

DEPORTE. Ejercicio compulsivo, individual o en grupos reducidos, desarrollado con inusitado furor desde la implantación gubernamental del estado de alarma por personas que antes de dicha circunstancia no habían presentado el más mínimo interés por cambiar por un moderado y sano ejercicio una abundante ingesta de cerveza.

DESCALIFICACIÓN. No consiste en borrar del libro de actas las calificaciones obtenidas con esfuerzo a lo largo de un curso académico. Es el obsequio dialéctico con que en el Congreso de los Diputados se premia cualquier acción política, sin importar demasiado la bondad de la misma.

DESESCALADA. Escalar hacia atrás.

DESGASTE. Pérdida de lustre de un equipo de gobierno como resultado del ataque sistemático de una oposición aburrida, que no encuentra mejor programa de gobierno que decirle al primero que él tampoco lo tiene.

DISTANCIA DE SEGURIDAD. Espacio definido sobre una línea recta que, a pesar de su reconocida utilidad para la protección de los ciudadanos del contagio del covid19, es tan difícil de aplicar como lo es realizar la cuadratura del círculo.

ESFUERZO DE LA CIUDANÍA. Asunción de responsabilidad ante el drama de la pandemia que una parte de la ciudadanía ha ignorado con contumacia en todas las fases que hasta ahora hemos recorrido, en aplicación estricta del tradicional principio mantenella e no enmendalla, tan apreciado en nuestra querida patria.

ESPAÑA. Conjunto de Comunidades Autónomas en el que cualquiera de ellas disfruta, a todas luces, de mejores condiciones que cualquiera otra para pasar a la siguiente fase.

ESTADO DE ALARMA. Figura legal con cobertura Constitucional e implantación nacional cuyo fin preocupa a aquellos que, durante su vigencia, la han combatido.

EVIDENTEMENTE. Adverbio de uso muy difundido que se utiliza a menudo en los casos en que la evidencia brilla por su ausencia.

FASE TRES. Período de la desescalada durante el cual los imbéciles siguen haciendo lo que ya hacían en las fases anteriores.

FOLLOWERS. Anglicismo de profusa utilización en las redes sociales que no significa lo que parece.

FRANJA HORARIA. Amplio intervalo temporal que permite a los españoles de cualquier edad deambular por nuestras calles a la hora que se les antoje, salvo a los más vulnerables, que han de compartir con el resto de paseantes la franja prefijada para ellos, sin posibilidad de protegerse de un potencial contagio vírico.

GEL HIDROALCOHÓLICO. Elixir con cuyo uso algunos consiguen olvidar que el covid19 no está solamente en el carrito de los supermercados.

GRACIETA. Expresión chistosa utilizada con profusión por ciertos personajes de altura política reducida para ridiculizar la acción del gobierno, ante el desasosiego que les produce el agravio histórico inaceptable que consiste en que ellos no gobiernen y sí lo haga un gobierno que ellos tildan, sin rubor, de ilícito.

GUANTES. Adminículo de material elástico adaptable a la superficie de las manos utilizado habitualmente para la recogida masiva de virus y su posterior traslado a otros objetos y/o lugares. Pueden encontrarse en el mercado local modelos de diversos colores y texturas.

HARINA. Ancestral producto alimenticio de origen humilde cuyo uso intensivo en la fabricación casera de productos de repostería durante el confinamiento ha estado a punto de provocar una ruptura de los estocajes en los mercados mayoristas y la liquidación de existencias en las ventas al por menor, lo que le hace merecedor de la calificación de producto de protección estratégica como paliativo del aburrimiento en ulteriores confinamientos.

INCOMUNICACIÓN. Es lo contrario de la comunicación. Es muy popular.

INEPTITUD. Nivel de aptitud común en cierto nivel de personajes públicos para el desempeño de sus tareas.

INMUNIDAD. Supuesta propiedad de ciertos individuos que, por alguna razón que aún se desconoce, creen no necesitar observar ninguna de las medidas sanitarias prescritas para no ser infectados por el coronavirus. Abundan en nuestras calles en pequeños grupos, sin mascarilla y con expresión palpable de no haberse enterado de nada.

INMUNIDAD DE GRUPO. Propiedad refractaria al covid19 de que gozan ciertos grupos de individuos con un nivel de raciocinio medio-bajo. Ver INMUNIDAD.

INSULTO. Tratamiento habitual entre políticos educados.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Inteligencia natural de las máquinas que en algunos municipios costeros de España será utilizada, dada la escasa inteligencia natural puesta en juego por el consumidor playero común, para controlar el número que de estos han de solazarse bajo el sol en un momento dado.

INVIOLABILIDAD. Aberración constitucional que consiste en regalar graciosamente inmunidad ante la comisión de delitos a cierta institución del Estado, destruyendo el principio de responsabilidad ante la Ley que, lejos de cohesionar, introduce un factor de zozobra y decepción en la ciudadanía.

LEJÍA. Nombre con que se conoce el ancestral desinfectante casero del que la Casa Blanca ha descubierto revolucionarias propiedades antivíricas.

LISTILLO. Modelo de periodista que, tras abroncar a los políticos por tensar el diálogo hasta hacerlo inviable, no pierden ocasión de hacer preguntas insidiosas en las ruedas de prensa con el único objeto de aumentar la confusión, caldo de cultivo necesario para la hiperinformación y, como consecuencia, aumentar la difusión de su medio, como paso previo a una suculenta subida de sus tarifas de publicidad.

MASCOTA. Pequeño y cariñoso compañero de inapreciable valor en épocas de confinamiento.

MENTIRA. Verdad parlamentaria absoluta que, en la práctica, disfruta de gran aceptación entre un número vergonzosamente amplio de sus señorías. Tras el conveniente tratamiento en el hemiciclo puede llegar a sustanciar una ley.

NORMALIDAD PROVISIONAL. Concepto aún no consolidado que pretende ser una especie de puesta de largo de la nueva normalidad.

NUEVA NORMALIDAD. Normalidad nueva. Período de corta duración que habremos de olvidar con asombrosa rapidez para volver a las estupideces anteriores.

NÚÑEZ DE BALBOA. Reserva espiritual conservadora de pijos en libertad que protestan, envueltos en ruidos de cacerolas, por la falta de la misma.

OCHOEME. Hecho a todas luces utilísimo para explicar lo que la ciencia no alcanza aún a desentrañar sobre la expansión del covid19 en España. Llegan noticias de que en otros países afectados por el virus buscan su ochoeme por si acaso les aportase alguna luz en este asunto.

PALIDEZ. Estado de coloración de la piel propia de las personas confinadas.

PASEO. Autorización para deambular por una población una vez al día y en prefijadas franjas horarias cuyo cumplimiento en cuanto a frecuencia diaria y franja asignada ha caído rápidamente en desuso por iniciativa popular.

PATRIOTA. Individuo elegante de perfil ético variable. Véase NÚÑEZ DE BALBOA.

PLAYA. Extensión de terreno arenoso de forma irregular y ligeramente inclinado por uno de sus bordes que se extiende a la orilla de un mar o de un río, y que a causa de la pandemia ha visto reducida, inexplicablemente para muchos, su capacidad de acogida de tomadores de sol.

POLÍTICA LIBERAL. Opción político económica que consiste en que el Estado abandone a su suerte a las personas vulnerables, en lugar de intervenir para equilibrar las posibilidad de disfrutar de una vida digna, aplicando el principio de política fiscal conocido como justicia.

POPULISMO. Impopular y sibilina forma de dirigirse al pueblo para que, dilatando hasta el extremo sus tragaderas, comulgue con ruedas de molino.

PRIVATIZACIÓN. Operación económica que consiste en delegar en manos privadas la gestión de actividades de utilidad pública de modo que los rendimientos que de un modo natural debían ser públicos, sean privatizados.

PROVINCIA. Habremos de distinguir entre provincia propia y otras provincias. La primera es aquella en la que hemos buscado con fruición un lugar alejado donde no fuésemos objeto de las multas de los agentes de la autoridad. Sobre las otras se ha llegado a afirmar que no existen.

SACAR AL PERRO. Una de las consecuencias más visibles de la pandemia en su estadio inicial, que ha aflorado con inusitado vigor durante el estado de alarma, y que consiste en pretender que su mascota mee más allá de sus posibilidades hídricas naturales.

SACAR LA BASURA. Como » es otra de las consecuencias inmediatas de la pandemia asociada al síndrome citado que, para bien del medio ambiente y regocijo de ecologistas, ha aumentado las tasas de reciclaje hiperselectivo de toda clase de envases y embalajes, hasta volúmenes desconocidos en años anteriores.

TIRANTES. Tira elástica que mantiene elevados los cojines de nuestros sofás que, alcanzada la normalidad provisional (antes nueva normalidad), exigirán una inmediata y exhaustiva inspección y posterior sustitución de los más dañados, debido al uso intensivo a que se han visto sometidos por no perdernos ni una palabra de lo que nos contaba todos los días nuestro ya amigo de nuestras casas, el doctor Fernando Simón.

TRISTEZA. Estado depresivo propio de las fases avanzadas de la desescalada que sufren algunos individuos que, al haber hecho lo que les ha dado la gana con las normas de seguridad en las fases iniciales, no atisban ya ningún motivo para vivir al no encontrar apenas normas que transgredir.

TRUMP. Experto de nueva generación, también conocido como tram, en tratamientos antivíricos no invasivos.

ULTRADERECHA. Parte de la derecha situada tan lejos de la realidad que, ni buscándolos con prismáticos, se les ve.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA. Conocidísima universidad del sudeste español especializada en nanotecnología biomédica que ha desenmascarado de forma magistral las maniobras que Satanás lleva a cabo desde hace algún tiempo para imponer a la luz la más radical oscuridad mediante la asociación maliciosa de la vacuna contra el covid19 y un determinado tipo de chip. Véase CHIS.

VECINO. Espécimen cercano a nuestro domicilio atacado por una incontinente manía de tirar la basura y sacar a mear a su perro, ambas con una frecuencia muy superior a la habitual.

VIOLENCIA VERBAL Cortesía parlamentaria.

VIRGEN DE AYUSO. Advocación mariana encarnada en cierta presidenta de cierta comunidad autónoma española aún sin homologación eclesial, dada su reciente aparición.

VOX. Es, también, un diccionario.

ZAPATO. Accesorio pedestre incluido en el concepto genérico de calzado que, tras una puesta en orden de nuestras habitaciones durante el estado de alarma, hemos descubierto que, el que más y el que menos, disfruta de una colección de ellos que para sí querría Imelda Marcos, señora elegante muy bien calzada y de infeliz memoria.