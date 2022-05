Nada parece haber cambiado o, por lo menos, se emplea el mismo o muy parecido lenguaje para justificar actuaciones incomprensibles. Así Putin justifica la invasión de Ucrania como "la única decisión posible, para un país fuerte e independiente". Según Putin se trata de la decisión de un "país, soberano, fuerte e independiente" y no tenía otra alternativa más que la invasión. Sin embargo, cuando en el comienzo de 2021 aseguró que no iniciaría una guerra y cuando la inició, justificó su decisión como forzada y la única correcta y acusó a la OTAN de no haber escuchado sus propuestas. Meses después comenzaron los preparativos bélicos rusos y recuerda que en diciembre de 2022 propuso cerrar un acuerdo sobre las garantías de seguridad y echa la culpa a Occidente, porque él "propuso un diálogo honesto, sin tener en cuenta los intereses de cada uno."

Para Putin el conflicto de Ucrania tiene una dimensión mayor y es en realidad un choque con la globalización y los valores occidentales y añadió, que "somos un país diferente y jamás renunciaremos al amor a la patria, la fe, valores tradicionales y costumbres de nuestros antepasados". Es legítima cualquier acción para proteger un alma rusa e incluso entregó miles de pasaportes rusos en aquellos territorios separatistas, cuando antes no lo hacía y se hizo cuando las tropas entraron en Ucrania y han celebrado el día de la Victoria con desfiles militares de un extremo a otro del país y se aprovechó la ocasión para presentar el avión del "juicio final", que es un avión, enorme, equipado para que el presidente pueda dirigir el país desde el aire, en caso de guerra nuclear.

