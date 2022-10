¿Nos parecemos Sabina y yo?

Los primeros versos de la canción "Nos sobran los motivos", prácticamente son: "... Este ciego no mira para atrás / Este notario firma lo que escribo / Esta letra no la protestaré / Ahórrate el acuse de recibo / Estas vísperas son las de después / A este ruido tan huérfano de padre / No voy a permitirle que taladre / Un corazón podrido de latir / ..." y cualquiera de ellos se puede utilizar como base de una conversación de café, en terraza, para poder fumar hasta un puro mediano. Cualquiera de ellos sirve como propósito de vida personal. Como propósito de actuaciones futuras de cualquier ciudadano. Pero también sirve para reprocharle a los dirigentes, tanto a los que dirigen, como a los que pretenden dirigir, lo que hacen y no nos gusta, como lo que pretenden hacer y tampoco nos gustaría. Con el primer verso es suficiente para decirles en voz clara y firme, nada titubeante, ¡que no estoy mirando para atrás, que quiero vivir donde me dejen andar mirando para adelante! ¡Que no quiero tropezar! Porque el futuro es lo que hay que preparar. Que no tiene lógica tener dirigentes que van a rebufo de la realidad, acomodando a la misma sus predicados ya pasados de momento y ya desfasados, porque son y han sido predicados sin posible aplicación práctica. Porque esas ideas no tenían una base sólida cuando las pronunciaron, ni cuando el amanuense o "el negro" de turno, o más finamente dicho, cualquiera de esos cienes de asesores que pululan por las catacumbas del poder político, se las escribió para un discurso o para un prontuario de frases de titular, con las que animar a la masa. No para dirigir actuaciones de personas. Quiero escuchar ideas claras, no quiero discursos, de esos que en una lectura rápida no se encuentran las clásulas leoninas ni las trampas saduceas, no quiero leer vuestros predicados, sean normativos, o sean declarativos, "pasando el dedo por el renglón para encontrar la trampa". Quiero que seáis claros, firmes, coherentes a lo largo del tiempo y de vuestros escritos, con lo que habéis afirmado anteriormente. Y para terminar coherentemente con el principio, que os quede claro que: "por las arrugas de mi voz, se filtra la desolación, de saber que estos son los últimos versos que te escribo, (porque) para decir "con dios" a los dos nos sobran los motivos", como dicen los versos finales de la dicha canción.

¡Ah! y si no os gusta pretender un futuro sólido, dedicaros a otra cosa.