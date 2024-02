Quizás porque en mi etapa de universitario “granaíno” compartí piso con un costarricense, desde entonces el suyo es un país al que le tengo simpatía. Y precisamente hace unos minutos, cuando iba a escribir estas líneas, he leído en la página de la Fundación Corporate Excellence, que “el sistema financiero global está experimentando un cambio significativo, con una creciente adopción de la inversión responsable. Esta nueva perspectiva va más allá de los aspectos financieros tradicionales y considera también factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) al asignar recursos.” Tan es así, que en Costa Rica, el Banco Nacional ha adoptado los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas a través de su operadora de pensiones, BN Vital. ¡Me he acordado de las cuentas españolas de las pensiones!Esta tendencia hacia la inversión responsable se refleja en BlackRock, una de las mayores empresas de gestión de activos del mundo y uno de los principales proveedores de gestión de inversiones, que votó en contra de la reelección de CEO de empresas que no abordaron adecuadamente el cambio climático.

Bueno, tampoco está mal que Costa Rica no enseñe a manejar el dinero. ¡Más vale que sea un allegado!