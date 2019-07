Un paripé en el Parlamento

Si los dos partidos andaluces mayoritarios incumplieron la ley en la designación de sus consejeros de la RTVA y los tres partidos minoritarios se lo consintieron, la forma en que manifestaron esa voluntad de vulneración fue aún peor: convirtieron un acto de elección y control parlamentario en un paripé de amiguetes y cómplices.

En la Comisión de Nombramientos del Parlamento de Andalucía se materializó el simulacro. Se supone que en esta comisión debe analizarse y debatirse la idoneidad de las personas seleccionadas por cada grupo parlamentario para formar parte del consejo de administración de Canal Sur. Se supone mal. Allí no hubo de eso. Comparecieron los propuestos uno a uno, explicaron sus currículos más o menos brillantes, ningún diputado tuvo a bien preguntarles ni por algún aspecto de su trayectoria profesional ni por su concepción de la radio y la televisión públicas ni por sus hipotéticos proyectos y planes al respecto. Fuéronse todos y no hubo nada. Bueno, algo sí: los diecinueve (director general de Canal Sur, nueve consejeros del ente y otros nueve del Consejo Audiovisual) quedaron aprobados.

No hubo disimulo. Antes de la reunión de la comisión, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Ciudadanos), sugirió a los diputados miembros que renunciasen a hacer preguntas a los comparecientes, con la excusa de ganar tiempo, y los diputados aceptaron todos. ¡Qué disparate: ganar tiempo a costa de que el acto parlamentario pierda todo su sentido! Nada que ver con las comparecencias de candidatos a altos cargos en los parlamentos de las democracias consolidadas, donde los aspirantes son interpelados, sometidos al bisturí más punzante y examinados con la lupa más estricta antes de conseguir el aval de los representantes del pueblo. Todo que ver con las prácticas de la vieja política de repartirse el botín, respetar las cuotas de poder salidas de la representación electoral, colocar a los afines en cualquier hueco libre del entramado y no incordiar para no ser incordiado sobre la capacidad de los agraciados propios de este tinglado de la antigua farsa, que diría Benavente. Antes sólo se beneficiaban PSOE y PP y ahora también Cs, Adelante y Vox. Tocan a menos, claro, pero tocan.

Ojalá la mayoría del consejo acierte en su labor y Canal Sur acabe mejorando, pero su origen está viciado. 140 millones de euros públicos al año merecían otra cosa.