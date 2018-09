El paro se mueve

Han tenido que pasar siete año, y de ellos cuatro de recuperación del empleo, para que, en Almería, el grupo de parados más numeroso deje de ser el de quienes llevan más de dos años sin trabajo. Ha sido este agosto. Para una situación similar debemos remontarnos a 2011. Solo que, a diferencia de ahora, era porque subía ese desempleo y, ahora, porque baja. Hace diez años los parados que llevaban más de dos años sin trabajo eran, apenas, el 7% del total. Mientas, quienes llevaban así menos de tres meses suponían el 48,50%. Salvo porque el paro de larga duración está ahora en el 22% del total, la situación es, en esencia la misma: contratos de corta duración hacen que haya muchos trabajadores entrando y saliendo del paro, así parece que el desempleo es un fenómeno de corta duración. En realidad, si entras y sales continuamente, solo estadísticamente no eres un parado de larga duración. A partir de 2008, ya saben, la crisis, elevo el paro de larga duración. Aquí ya no había gente entrando y saliendo del paro. Solo entrando y permaneciendo. Hacemos un alto en 2010. El paro de larga duración alcanza ya al 20,50% de los desempleados. Fue un período además, en el que el paro se duplicó respecto al existente dos años antes. La recuperación del empleo que se inició en 2013, como todas las recuperaciones, beneficia primero a quien menos tiempo lleva sin trabajo, mientras que el paro de larga duración es un período sin aprender nuevas cosas, desarrollar capacidades y perdiendo el contacto con las redes informales -compañeros, empresarios conocidos-que proporcionan oportunidades de trabajo. Y así, aunque el paro bajaba, el porcentaje de parados de larga duración crecía. Lo hizo hasta alcanzar, hace dos veranos, su nivel máximo: el 27% de los desempleados. Sumados a los que llevaban entre uno y dos años, se llegó a la situación de tener casi a la mitad de los parados almerienses en esa franja. Desde entonces el paro de larga duración ha ido bajando. Leí, en algún sitio, que el paro de larga duración no comienza a caer hasta, al menos, dos años de iniciada la recuperación. Hoy el 22% de los desempleados llevan más de dos años así; y le grupo más numeroso, el 25% vuelve a ser el de entre uno y tres meses. Como se crea mucho empleo de corta duración, la existencia de un grupo numeroso de parados que sale y entra del paro - el último día de agosto, en Almería terminaron 33.985 empleos- la realidad del paro de larga duración se camufla en la estadística, pero aunque no aumente, lo cierto es que la salida suele ser hacia la jubilación, no hacia el empleo