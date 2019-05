Mis particulares calificaciones

Hoy 27 de mayo que me dispongo a escribir esta columna, mi primera felicitación es para todos los españoles que por fin nos hemos librado de una campaña que ya no había cuerpo humano que la resistiera. Dicho esto, ya se sabe que una vez que se hace el recuento de los votos todos los partidos interpretan el resultado arrimando el ascua a su sardina y se consideran ganadores. Ninguna novedad al respecto, salvo la excepción de Podemos cuyo líder Pablo Iglesias esa noche no dio señales de vida. Pero una cosa es el análisis que hace cada partido sobre su situación particular y otra el que hagamos quienes vemos el panorama desde nuestra perspectiva. Por mi parte, sin ánimo de que mi opinión sea infalible, utilizando el sistema tradicional de calificaciones yo aplicaría a cada uno de los partidos concurrentes a las elecciones del domingo las siguientes notas. El PSOE, independientemente de que consiga o no formar gobierno en los municipios donde ha obtenido mayoría de votos, ha sido el más votados en las elecciones autonómicas y municipales, y en las elecciones europeas ha sido el vencedor indiscutible con el 32,82 de los votos y 20 escaños. Lo calificaría con un notable alto. En segundo lugar colocaría a VOX que ha conseguido imponer su presencia en las principales comunidades autónomas y en importantes ayuntamientos, que era su verdadera pretensión. Mientras que en Europa los partidos de ultraderecha son relegados, en España se le ha dado cobijo a VOX y quien pretenda su apoyo tendrá que someterse a sus condiciones. Pueden estar contentos con un notable. En tercer lugar el PP que, aunque no han sido los más votados, con la posibilidad de gobernar en La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, van correr un tupido velo sobre el fracaso estrepitoso de las elecciones del 28 de abril. Y en Génova están tan contentos porque van a poder cogobernar ambas instituciones compartiendo el poder con sus colegas del tripartito. Siendo generoso, y teniendo en cuenta que siguen liderando la derecha, le daría un aprobado raspado. En cuarto lugar Ciudadanos que, con un Albert Ribera ofuscado hasta el delirio para dar el sorpasso al PP, no lo ha conseguido. Su pertenencia al tripartito compartiendo escenario con VOX, lo deslegitima para situarse en el centro que pretende ocupar. Por supuesto que merece un suspenso. Por último Podemos que habiendo sufrido semejante derrota, aplicarle un suspenso con un uno ya me parece mucho.