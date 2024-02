Le costó la militancia, fue expulsado por su “reiterado menosprecio” al partido socialista. Escribo de Nicolás Redondo Terreros. Un histórico que le viene de cuna, tan desengañado de la actual dirección del partido del “puño y la rosa”, como le llamábamos aquellos años. La expulsión viene por escribir la Página 3, del diario ABC, contra la deriva de su partido, en el que cita la degeneración al que se ha llegado. Ese mismo día, Felipe González recordó que la amnistía y la autodeterminación exigidas por un tal Carles Puigdemont no caben en nuestra Constitución.

Eché en falta más declaraciones de socialistas de toda la vida que ya no nos reconocemos en este PSOE, que parecen que no ven, no oyen, no hablan como esos clásicos tres monitos. Un partido que ha sido transformado en un partido personal, el rebautizado “sancheztein”. Ya no es español porque acepta la multinación que le imponen los separatistas catalanes y vascos.

No sé a qué esperamos sus votantes para salir a las calles y defender un socialismo democrático.