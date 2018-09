El partido más parecido a Almería

El Partido Popular de Almería abre curso político con las elecciones andaluzas, europeas, municipales y quién sabe si hasta nacionales en el horizonte. Y estoy convencido de nos va a ir bien y vamos a repetir los éxitos del pasado. Como candidato del PP en las Municipales, estoy seguro de que las cosas van a salir bien, porque cuento con algo que los demás no tienen y que a mi juicio es clave para ganar las elecciones. En primer lugar tengo el apoyo, el respaldo y la experiencia de un partido como el nuestro. Tengo el ejemplo de alcaldes, como el caso de Luis Rogelio en Almería, o de Gabriel Amat en Roquetas de Mar, entre otros. Tengo la ayuda del mejor partido de España, de Andalucía y de Almería. Un partido del que estoy orgulloso y por el que trabajo a diario para intentar devolver todo lo que me ha dado, no sólo en el terreno político, sino también en el de los afectos, del compañerismo y de la amistad. Pero eso, siendo mucho, no es todo lo que tengo más que los demás. Tengo además la suerte de trabajar a diario con un conjunto excepcional de concejales, colaboradores y asesores que constituyen un equipo de trabajo formidable con el que estamos haciendo una Almería cada día mejor y capaz de generar más oportunidades para más gente. Pero para que las cosas salgan bien en los intensos meses que se avecinan va a ser importante algo muy sencillo: que dejemos de hablar de nosotros. Lo decía con acierto nuestro presidente, Pablo Casado, en su primera intervención como presidente del PP: "Ya es hora de dejar de hablar de nosotros mismos". El pasado no es y el futuro no es todavía. Y ese es el escenario en el que debemos movernos si queremos tener éxito en nuestros proyectos. Ya pasó el tiempo de decir con quién estamos. Es tiempo de decir con quién no estamos. Y no estamos con los que quieren romper España o con los que se apoyan en los que quieren romperla. No estamos con los que confunden gestionar con lanzar consignas. Nosotros estamos con los que buscan los puntos que unen en lugar de los puntos que separan. Nosotros somos un partido sobre el que la sociedad almeriense puede confiar para desarrollar sus proyectos, seguir creciendo y mejorando. Y estoy convencido de que las cosas nos van a ir bien en el PP, porque este partido está hecho de lo que estamos hechos los almerienses: de sentido común, de tesón, de iniciativas, de fuerza y de ganas de seguir creciendo. Por eso somos el partido que más se parece a Almería.