Y no pasa nada

Las aulas vuelven a ser como hace 20 ó 30 años (sin recursos tecnológicos), clases saturadas, falta de recursos materiales y humanos, centros que no abren el protocolo de acoso escolar para no ensuciar el nombre del colegio, testimonios de maltrato a alumnado vulnerable por parte de la administración o de docentes concretos, exigir hacer un «listening» en inglés a un niño sordo o una descripción escrita a alguien con discapacidad visual (cuesta creerlo, pero es real), centros que no aceptan a niños ni niñas con diversidad funcional, casos de acoso en los que el centro y el profesorado sabían lo que estaba pasando, tirar un libro a la cara a una niña autista por estar «despistada», repeticiones de curso sin sentido, niños y niñas a los que se les lanza constantemente el mensaje de que no saben, no sirven, no encajan, molestan… Centros educativos y profesorado que aluden rápidamente a la medicación, centros con siete líneas en 1º de ESO y 4 líneas en Bachillerato...

«Los autistas deberían estar separados del resto de alumnos», «el niño no tiene autismo, es su madre que está empeñada en que lo tiene», «el niño solo necesita que le pongan límites», «tu hijo no es consciente de que está solo, no te preocupes, no le duele», «nosotros sabemos qué es lo mejor para tu hija»…

Las frases anteriores son solo algunos de los miles de «tweets» enviados bajo el hastag #YNoPasaNada, en Twitter (actualmente, «X»). Un hastag iniciado por Belén Jurado (@DeAutismo, por si la quieren seguir), una mami valiente que, no sé si pretendiéndolo o no, ha conseguido sacar a la luz muchas cosas que llevamos viendo desde hace demasiados años, quienes estamos dentro de las aulas. No es la primera vez que desde esta humilde columna se insiste en la idea de que uno de los principales males de nuestro sistema educativo (por no decir, el principal) es que nunca pasa nada. Da igual. Todo da igual. Las cosas feas se tapan debajo de la manta, se mira hacia otro lado y da igual lo que suceda cuando se cierra la puerta del aula, a nivel metodológico, en cuanto a resultados de aprendizaje… o muchas veces también en lo personal. Necesitamos que alguna vez pase algo. Lo necesitamos hoy, ya, no mañana. No «progresivamente» ni «respetando los ritmos de los centros y del profesorado», porque a quien hay que proteger del dolor, el sufrimiento y el abandono escolar es a los chicos y chicas. No lo olvidemos.