No voy a caer en la fácil tentación de considerar a Santiago Abascal un analfabeto simple y primario. Tiene un semblante hosco, lo reconozco, que, probablemente, invite a tener esa percepción. Pero no deja de ser algo deliberado, un señuelo para transmitir esa personalidad granítica y sin concesiones que, conforme a su ideario, caracterizaría a quien es líder y aspira a convertirse en caudillo. Detrás de esa imagen superpuesta, estoy seguro de que sabe perfectamente que no colgaron por los pies ni a Willy Brandt, ni a Olof Palme, ni a Harold Wilson, pongo por caso. A quien sí administraron esa medicina en una gasolinera de Milán fue a uno de sus ancestros ideológicos, al Benito Mussolini que sumió en el más oscuro terror a Italia, para premiarla después embarcándola en la II Guerra Mundial. De tan poco edificante herencia se nutre Meloni, una de las musas de la ultraderecha europea, figura tan singularmente grata para Abascal. Por supuesto que sabe todo eso, de sobra. No, Abascal maneja vectorial y programáticamente las fake news. Siguiendo en eso a otro de sus referentes, Donald Trump, tiende una red de confusión que, primero tergiversa la realidad, para luego sustituirla por la propia.

Ese mecanismo de adulteración sistemática de la percepción colectiva enlaza cadenas de fake news, con lo que termina dotándolas de una lógica aparentemente objetiva. La condena a Pedro Sánchez era la consecuencia inevitable del delito que lleva varias semanas atribuyéndole, a través de la machacona teoría del golpe de estado a propósito de la Ley de Amnistía. He de reconocer que a mí no me gusta esa ley, ni por la liturgia ni por los oficiantes. No creo que la razón para promover una medida de tal calado sea la supervivencia en la Moncloa, a cualquier precio. Como tampoco me entusiasma que el demiurgo de todo ello sea Puigdemont, básicamente, un pícaro que solo busca librarse del presidio. Pero, con independencia de esa incómoda coyuntura, lo cierto es que sale adelante por mayoría parlamentaria. Unas veces la dinámica parlamentaria nos gusta y otras no. Pero, en cualquiera de ambos supuestos, los demócratas (y republicanos) aceptamos sus resultados como una parte de la convivencia cívica. Articular una mayoría parlamentaria no es un golpe de estado. Lo es sublevar a los militares, perseguir y ajusticiar compatriotas, perpetuarse 40 ignominiosos años en el poder. Y quien juega a la confusión y reclama con entusiasmo esa parte lamentable de la historia de España, sencillamente, es un fascista.