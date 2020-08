Un paseo más activo y saludable

Se ha escrito mucho sobre la situación de dificultad generalizada que atraviesa en nuestro país el comercio tradicional, ya de por sí complicada por el auge de la compra 'on line' y los nuevos usos comerciales y que se ha visto agravada por la crisis económica y social del coronavirus. Por eso, es uno de los sectores más sensibles para el Ayuntamiento de Almería, con medidas específicas recogidas en el 'Plan re-activa20' como ventajas fiscales, formación virtual sobre comercio 'on line', aumento de las ayudas a las asociaciones, creación del escaparate virtual almeriaadomicilio.es, movilización de un millón de euros a fondo perdido o la difusión de una campaña de promoción animando a comprar en el comercio de proximidad. La semana pasada dábamos a conocer una nueva iniciativa para potenciar el comercio local en el centro como es la distribución a través de las asociaciones de comerciantes, Almería Centro, y hosteleros, Ashal, de 37.800 tickets descuento de aparcamiento para que los distribuyan entre sus clientes con el fin de estimular el consumo en el centro. Una idea que forma parte del objetivo municipal de reactivar el Paseo como centro comercial abierto. Como también lo es la actuación que estamos desarrollando en el Paseo dentro del contexto Covid-19 en el que las autoridades sanitarias recomiendan ampliar el espacio público peatonal para mantener la distancia social de seguridad y dar paso a medios de movilidad activa sostenible, como la bicicleta o el patinete. Para ello, reducimos el tráfico motorizado a un carril desde Puerta de Purchena a Plaza Circular y se restringe su acceso desde Pablo Iglesias, calle Granada o Centro Histórico para dar prioridad al peatón y un carácter saludable a la principal avenida de la ciudad, pero el resultado final, de ahí su carácter de provisionalidad, vendrá determinado por el concurso de ideas que convocó el Ayuntamiento para el espacio comprendido entre el Paseo, Obispo Orberá y Puerta de Purchena. Se trata de la primera fase de un proyecto más ambicioso, con corredores saludables de movilidad para circular de forma fluida y disfrutar de la ciudad de una forma sana, amable y segura, tal y como están haciendo ya otras ciudades y, como toda novedad, requiere un periodo de adaptación, pero estoy convencida de que el resultado final hará no sólo que podamos disfrutar más del Paseo, sino que activará el centro en todos los sentidos, también el comercial