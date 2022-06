¡Estoy pasmao! soy rico

Pues resulta que, según el diario AS, el Gobernador del Banco de España ha pedido un pacto de rentas para el grupo de "jubilados, pensionistas y funcionarios". Y añade el periódico: "un pacto entre sindicatos y empresarios para alcanzar un pacto de rentas que permita amortiguar la pérdida de riqueza en España." Y sigue: "La pérdida de riqueza es ineludible. Lo único que podemos hace es repartirla." Como yo soy pensionista, y soy de los que tienen que repartir la "pérdida de riqueza" es porque tengo riqueza y voy a perder una "mijilla". Así que, gracias a lo que he leído, hoy he recibido dos noticias: la primera, que soy rico. Y yo sin saberlo. ¡Los ricos somos así! Y la segunda noticia, es que voy a ser un poquillo menos rico. Por mi parte, Señor Gobernador, no hay problema. No voy a ser un obstáculo para que sindicatos y empresarios alcancen un acuerdo, porque yo no soy un avaro. Voy a vivir igual siendo un poco menos rico. ¡Generosos que somos los ricos!