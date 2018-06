Una de las razones que explican las carencias que padece nuestra provincia es que tenemos unos representantes políticos que funcionan con el paso cambiado. Cuando gobiernan los suyos permanecen en el letargo y despiertan cuando son los rivales los que tienen el poder. Lo normal sería que cualquiera que pretenda obtener una gracia no llame a la puerta de sus adversarios, sino a la de aquellos con los que mantiene buena sintonía. Ciñéndonos a nuestra provincia, sería lógico que tanto nuestros representantes del PP como los del PSOE, que son los partidos que hasta la fecha han gobernado en España, exigieran a los suyos que atendieran nuestras peticiones cuando tienen la facultad de poder satisfacerlas. Quienes colaboran para que su partido se instale en la Moncloa justo es que, cuando ello se consigue, reivindiquen favores en justa correspondencia. Pero lo cierto es que cada vez que un político levanta la voz, es para requerir alguna prestación de las que conciernen a sus rivales. Si analizamos el panorama de los seis años de gobierno del PP, ha sido un clamor general el abandono de nuestra provincia en todo lo que se refiere al ferrocarril. Se taparon los túneles y se paralizaron las obras para la llegada del AVE, la estación se está cayendo a pedazos y todavía permanece un paso a nivel en el Puche. A ese clamor se han sumado las voces de los cargos públicos del PSOE, que poca influencia podían tener con quienes ostentaban el poder. Mientras tanto, los representantes provinciales del PP, con un alcalde en la capital, un presidente en la Diputación, tres senadores, y tres diputados encabezados, nada más y nada menos, que por el portavoz en el Congreso Rafael Hernando, no sólo han hecho oídos sordos a las manifestaciones ciudadanas, sino que el susodicho Hernando justificó el tapiado de los túneles alegando que se hallaban en un descampado. De nada ha servido tanto poder del PP en la provincia. Precisamente ahora que Rajoy ha sido desalojado del gobierno, no le ha faltado tiempo al alcalde para pedir audiencia a los ministros del ramo y plantearle las necesidades de Almería en cuanto a infraestructuras se refiere. ¿Ahora se acuerda? En cuanto a quienes han permanecido callados mientras gobernaba el PP, habrá que taparse los oídos para no ensordecer oyendo sus reivindicaciones. En fin, en contrapartida estaría bien que los socialistas que se han movilizado no tiren la toalla ahora que gobiernan los suyos.