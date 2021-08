Con el paso cambiado

Cualquiera que tuviera que pedir un favor para salir del paso de algún problema que se le presentara en la vida lo haría a la persona con la que tuviese una buena relación. Tanto si se trata de un gran favor como de una cuestión de poca importancia. A la hora de pedir un préstamo y siendo clientes de un banco del que recibimos buen trato, acudiríamos a sus oficinas antes que a las del banco que abandonamos a raíz de una desavenencia con el director de la sucursal. Si un buen día llegamos al edificio donde tenemos la vivienda, nos echamos las manos al bolsillo y resulta que no encontramos las llaves del portal, pulsaremos el timbre del piso donde vive el vecino con el que nos intercambiamos regalos por navidad y no con el que nos niega el saludo desde que mantuvimos una polémica por culpa de un recalo. Lo que es ley de vida para cualquiera que tenga uso de razón, no rige para los que se dedican a la política que, a la hora de pedir, se empeñan en invocar al adversario, en lugar de dirigirse a los dirigentes con los que comparten siglas. Después de tantos años sin abrir la boca, mientras gobernaban los suyos, los diputados del Partido Popular Juan José Matarí y Miguel Angel Castellón, solicitan la comparecencia de la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo, del partido socialista, para que dé explicaciones sobre la situación de las obras del AVE en nuestra provincia. Más propio habría sido que haciendo uso de su influencia como diputados del PP, hubiesen aprovechado la ocasión, cuando gobernaban los suyos, para pedir lo que ahora se acuerdan de solicitar a sus adversarios. Por el contrario, cuando el gobierno del PP tuvo el descaro de tapiar los túneles, como una muestra palpable de abandonar las obras del AVE de por vida, no rechistaron. Quienes ahora deberían de aprovechar la coyuntura son los representantes del PSOE cuyos votos en el Congreso de Diputados han sido necesarios para la formación del gobierno y merecen ser escuchados en justa recompensa. Lo lógico sería que, a la hora de pedir, se hiciera a los gobiernos del partido al que se pertenece, pero la experiencia nos dice que los que se dedican a la política, funcionan con el paso cambiado. Esa política de permanecer en letargo para no comprometer a los suyos cuando gobiernan, y despertar cuando gobiernan los contrarios, no parece que sea muy eficaz para acabar con el abandono que padece nuestra provincia en cuanto a comunicaciones se refiere.