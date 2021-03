Los patinetes electrónicos por la calzada

¡van como locos!! "Pa´vernos matao", comentaba una señora bien entrada en años por la céntrica calle Reyes Católicos. Y así es, doy fe de la velocidad que llevaba una joven subida en su patinete y que si no llega ser por la pericia de la chica la hubiese tirado al suelo con el peligro que conlleva una caía a esa edad.

El pasado 2 de enero entró en vigor la nueva regulación de los vehículos de movilidad personal. Los patinetes eléctricos ya no pueden circular por las aceras, las zonas peatonales y túneles, ni superar los 25 kilómetros por hora. Además, los usuarios deben cumplir las normas de circulación como el resto de vehículos. Así, los conductores de VMP (vehículos de movilidad personal), pueden ser sometidos a la prueba de alcoholemia y de detección de drogas. La norma apunta, además, que sus conductores no pueden llevar auriculares puestos, ni hacer uso del móvil o cualquier otro dispositivo mientras vayan circulando y no pueden transportar a más de una persona. El director general de tráfico, Pere Navarro, apunta que, "con esta normativa, se ha realizado una primera regulación de unos vehículos que han irrumpido con fuerza en las ciudades y que forman parte del ecosistema de la movilidad urbana, para continuar próximamente con la obligatoriedad de la edad para conducirlos, el uso del casco o chalecos reflectantes". Con esta regulación los peatones podemos estar aparentemente de enhorabuena ya que aunque sea una regulación estatal, es el Ayuntamiento, a través de la Policía Municipal quien debe regularlo en sus ordenanzas municipales y se encarguen de la vigilancia y el control y las que establezcan la prioridad a la hora de sancionar unas conductas u otras, así lo recordaba el máximo responsable de la Dirección General de Tráfico. Otra protesta y es comentario consensuado entre paseantes de nuestra hermosa Avda. Federico García Lorca, está relacionada con la tarde-noche, horas antes del toque de queda: hay quien tienen la sensación de que la oscuridad estimula el incumplimiento de la normativa vigente.

La primera víctima en España, atropellada por un patinete electrónico, fue en Esplugues de Llobregat, en agosto de 2018, una anciana de 92 años. Solo tiene, amigo lector, que fijarse un poco y se dará cuenta de cuantas infracciones cometen esos ciudadanos "motorizados" que generalizando ¡¡van como locos!!