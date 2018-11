Según los resultados de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológias sobre las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, el PSOE obtiene una mayoría de votos muy ventajosa frente a sus competidores. A la vista de lo cual el Partido Popular, Ciudadanos y Podemos, se mostraron muy críticos con el CIS acusando a su director de ser un manipulador. Yo pienso que las encuestas tienen un valor relativo y el resultado ya se verá en su día cuando se haga el recuento de papeletas. Lo que aprecio en este caso es que, a la vista del comportamiento de los tres partidos mencionados, ellos sí parece que dan credibilidad al barómetro del CIS, pues su principal objetivo es impedir que el PSOE gobierne, dando por hecho que es el único que tiene posibilidades de ganar las elecciones. Lo primero que ofrecen en sus intervenciones para pedir el voto, es su compromiso de no pactar con el PSOE. Y es precisamente el PP, que hasta la fecha siempre se ha considerado la alternativa al gobierno, el que con más claridad ha tirado la toalla ya que su oferta se reduce a impedir que, con sus votos, Susana Díaz gobierne en Andalucía tras las próximas elecciones. Su candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Manuel Moreno, así lo ha firmado ante notario en Córdoba. Un hecho absolutamente irrelevante que ya lo puso en práctica Artur Más en el año 2006 cuando prometió, también ante notario, no pactar con el Partido Popular en Cataluña para poder formar gobierno. Entonces Josep Piqué, líder de los populares catalanes, replicó que se trataba de una "patochada" y no le faltaba razón. Un acta notarial, en semejante supuesto, no compromete a nada. En ningún caso podrá el notario certificar que Juan Manuel Moreno no pactará con el PSOE el día de mañana, ya que no puede dar fe de un hecho que no percibe en el momento de formalizar el acta. Todo lo más que puede hacer el notario es anotar las palabras que salgan de la boca del Señor Moreno algo así como que "Juan Manuel Moreno manifiesta su compromiso de no pactar con Susana Díaz tras las próximas elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre". Un trámite inútil tratándose de una declaración de la que queda constancia, sin necesidad de mayores requisitos, cada vez que el propio Juan Manuel Moreno la anuncia directamente cuando se dirige al personal. Como bien dijo su compañero Josep Piqué cuando Artur Mas tuvo la misma iniciativa, el gesto de Moreno solo se puede calificar de una patochada.