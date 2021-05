El pecado original (según Greta Thumberg)

Greta Thumberg resulta un personaje verdaderamente fascinante. Me extraña que Viriato Games no le halla dedicado todavía una entrega. Sin duda, tendría un enorme éxito, a la altura de su legendario El Paso.

Rápidamente convertida en papisa de la modernidad alternativa, su voz ha sonado en foros internacionales y, por descontado, cada intervención suya adquiere eco mundial e inmediato. Viene a ser una simbiosis muy aguda que concita una reactualización del mito de Juan de Arco, la precocidad de los llamados niños prodigio y un iluminación mesiánica que anuncia la buena nueva de una ética futurista.

Desde luego, habría sido maravilloso que esa premonición del Más Allá Temporal hubiese nacido y crecido por generación espontánea, como una resurrección de los más depurados principios humanistas, como una ráfaga que ilumina las inciertas sombras del mañana, rebasando el siglo XXI, proyectándose hacia el infinito y más allá. Hace dos años The Sunday Times fulminó de manera abrupta tan hermosa ilusión. Según recogía el rotativo británico, Greta es un sutil y medido producto de marketing cultural, detrás del que se mueven hilos económicos y políticos de mayor envergadura. Tras la figura de Thumberg se proyecta la sospechosa sombra de Ingmar Rentzhog, la empresa Think Tank y un poblado lobby, en el que no faltan magnates de la industria verde o políticos de primera línea.

Por supuesto que algo de exageración habrá, que se rezuma cierta cuota de maledicencia ante una figura aparentemente incómoda para muchos sectores. Pero, por otra parte, la información es información. El que proceda de un periódico de centro-derecha no invalida los hechos. En todo caso, los recelos que pueda causar en esa parte del arco político son infundados. Greta Thumberg no ha tenido la iluminación de conectar todo lo que critica, el denominador común que explica los desastres que denuncia y otros que parece desconocer, ese sistema social innombrable basado en la explotación de todo lo que se le cruza por el camino.

En cualquier caso, también me preocupa mucho que algunas de sus propuestas puedan resultar incluso peligrosas. Su última aportación a la salvación del planeta consiste en eliminar la carne de la dieta humana. Restringirnos única y exclusivamente a alimentación vegetal, sostiene, supondría transformar nuestra relación con la naturaleza y, en definitiva, preservarla. Desde luego, son más que discutibles los procedimientos de explotación ganadera. Pero de ahí a abandonar la alimentación con carne media un abismo. Alguien tendría que explicarle a Greta que lo natural es que los humanos comamos también carne. Como a los osos, por ejemplo, madre natura nos ha hecho omnívoros. Ese día debió estar muy ocupada en alguna concentración ecologista y se perdió la clase de ciencias naturales. Aunque, a poco que la dejen, es capaz de sustituir las tentadoras manzanas del Génesis por un pedazo de carne.