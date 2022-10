La pedrea del Nobel de Química toca en la UAL

Afortunadamente hoy es día de congratulaciones. Hoy es día de alegría para cualquier químico que sea o haya sido alumno o compañero de Antonio Vargas, cátedro de Orgánica de la UAL. No toca la crítica. Le han concedido el Nobel de Química a tres químicos: Barry Sharpless (2ª vez) Morten Meldal y Carolyn Bertozzi, por el desarrollo de un concepto y una química extraordinariamente sencilla con aplicaciones fantásticas en todos los posibles campos en los que la química puede aportar, que es básicamente en casi todos. Según el presidente del Comité Nobel de Química Johan Åqvist, "El Premio de Química de este año trata de no complicar demasiado las cosas, sino de trabajar con lo que es fácil y sencillo. Las moléculas funcionales pueden construirse incluso siguiendo un camino sencillo", que en este caso es "por la fabricación de moléculas clic que están contribuyendo a tratamientos contra el cáncer más específicos, entre muchas otras aplicaciones."

Y ahora justifico mi alegría. "Da la casualidad" o, mejor dicho, se da la circunstancia, pues como decíamos Isidro y yo: "las casualidades son fallos de la Ley del Caos", que en el 2000, y durante dos años el Prof. Vargas estuvo 2 años trabajando con Morten Meldal, "quien es un gran experimentalista con una enorme creatividad y capacidad analítica. Entusiasta de su trabajo hasta el punto que llegó a instalar un laboratorio en su casa. Dice que la investigación tiene que ser novedosa y beneficiosa para la sociedad. Y que el tiempo mostrará que será beneficiosa" en palabras de Vargas. Fruto de esta estancia fueron 3 publicaciones y un capítulo de libro. Éstas son parte de la justificación de mis palabras cuando digo que en la UAL hay "gente buena" pero no los conocemos, porque se dedican solamente a su trabajo. Y como el artículo lo estoy escribiendo yo, y a mí también me gusta la Química Orgánica y "lo pequeño", y buena prueba de ello es mi obsesión por los cultivos in vitro tanto de plantas como de microorganismos, así como de microalgas, me siento feliz porque a Morten le hayan concedido el Nobel de este año por fijarse en la Naturaleza como modelo a seguir por "las magníficas estructuras moleculares que se encuentran en plantas, microorganismos y animales."

¡Ojalá que sus alumnos disfruten tanto de su clases como yo disfruto de las lecturas que de vez en cuando me envía!

He cumplido mi palabra, me educaron en ello, y he disfrutado con la escritura del presente. ¡Larga vida a la Orgánica!