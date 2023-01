Periódicamente se actualiza la lista de especies en peligro de extinción. En el momento actual los científicos nos sitúan al borde de la llamada Sexta Gran Extinción. Al hilo de esto, cierta mañana que andaba yo atrochando por cerros y lomas, cavilé la posibilidad de que también se inaugure un listado con (sub)especies humanas que igualmente corren un alto riesgo de desaparecer. Propondría tres para empezar.

El primero de todos el "homo dialogantis". Es esta una variante de homínido que, en lugar de discutir, porfiar y encabronarse constantemente con el prójimo gusta de mantener la calma y favorecer el diálogo. La población de dialogantis se está viendo seriamente mermada porque su depredador inmediato, el "cansinus gritadorum" crece exponencialmente. Este bicho, el cansinus, tiene una clara ventaja evolutiva y es que es capaz de liarla en cualquier lugar, contexto y hora del día. Así, en territorios tan dispares como el entorno laboral, la familia, un café entre colegas o una copa de madrugada, el cansinus siempre tiene fuerza para sentirse ofendido y lanzar su salva de reproches frente a un dialogantis incapaz de reconducir el chaparrón por más empeño que le ponga.

En segundo lugar. me preocupa también el "sapiens humildis". Este especímen humanoide se caracteriza, claro, por su humildad. Reniega de alardear de cualquiera de las virtudes que le adornen. Prefiere, asimismo, poner en valor a quien tiene cerca sabiendo que todos tienen algo que aportar y que de cualquiera se puede aprender. La principal causa de su inminente extinción se debe a la pérdida sistemática de hábitats naturales. Los "fantasmus catedráticus" han arrasado con sus zonas de reproducción. No queda apenas espacio donde los fantasmus no estén berreando su sabiduría y capacidades.

Dejo para el final al "Neanderthal consecuentis". Este especímen es el eslabón perdido, apenas quedan individuos ya. Tiempo ha existieron poblaciones cuyos miembros se esforzaban en actuar de la misma forma que predicaban. ¿Se imaginan? Más raro que el ornitorrinco, oiga. A los consecuentis se los cepillaron multitud de especies invasoras. Piaras de listillos, deshonestos y psicopatillas de medio pelo barrieron a este inadaptado bípedo.

En fin, estos ejemplares son difíciles de encontrar, ya lo habrán notado. Si, por ventura, se toparan con uno de ellos notifíquenlo inmediatamente o, mejor aún, cuídenlo y disfrútenlo.