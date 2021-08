El peligro en las redes sociales

Esto de las redes sociales es algo muy positivo en estos tiempos, pero ojo, no hay que engañarse tienen sus peligros. Hay personas que cuelgan experiencias y fotografías, muchos cuelgan lo que comen y otros sus viajes vacacionales. A eso no hay nada que objetar. Ahora bien, ¿es necesario mostrarse tanto en las redes sociales?. Hay un peligro real y es que hay gente pendiente de los movimientos de otros, y en muchas ocasiones no hace falta tocar el timbre en casa, porque saben si estas de viaje o comes en un restaurante. Lo lógico sería poner esas imágenes tras un viaje o tras una cena, así se evitaría en tiempo real contar donde te encuentras. Luego los hay quien sabedores de mucha tecnología te roban la cuenta y se hacen pasar por uno. Y luego hay quien te suplanta en Instagram por poner un ejemplo. Te roban hasta tus propias fotografías y se hacen pasar por ti. No sé realmente lo que ganan con estas cosas, pero desde luego te dan el día. Y ahora se habla de la ley de protección de datos, y estamos en un momento que saben donde vives, cuando sales, que comes y donde vas. Increíble.