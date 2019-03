Sin pelos en la lengua

Cuanto no ha debido de aguantar el alcalde de Cuevas del Almanzora a lo largo de la legislatura para que se descuelgue en una entrevista de balance asegurando que los cuatro años en los que ha gobernado con Cs y su concejal Indalecio Modesto han sido insufribles. Imaginamos que la botella estaba tan llena que no pudo evitar la posibilidad de liberarse de la presión. Aún así desconocemos lo que puede ocurrir en la próxima legislatura. Sea como fuere, si no logra mayoría absoluta, recomponer relaciones con esta fuerza política va a ser cuanto menos complejo. Veremos.