Hay personas cuya sensibilidad está muy desarrollada, perciben los más superfluos detalles del exterior, detectan los ínfimos cambios que se producen en las rutinas diarias, adivinando el porvenir, adelantándose al futuro. Predicen los acontecimientos. No son magos, sino espíritus atentos, que no adormecen su percepción ante la costumbre, permaneciendo siempre despiertos, conscientes.

Estas personas suelen ser consideradas gente de talante cortés, pues al estar atentos a los gustos del contertulio saben qué decir en el momento exacto, lo que hay que callar para no desagradar, prevenir la situación embarazosa y excusarse con gracia y elegancia, e incluso evadir encuentros indeseables, que podrían acarrearle disgustos o enemistades. Las personas que así actúan son gentes “atentas”, que tratan con atención y decoro al prójimo. Salvan los momentos engorrosos con discreción porque “ las ven venir”.

Hay personas cuya atención es huidiza, dispersa, imposible de fijar más de varios segundos. Están acostumbradas a una variación continua del pensamiento, sometidas a percepciones sensitivas continuas que extraen del pensamiento interior. Son como aquellos que comen por glotonería, de forma compulsiva, sin reflexionar qué están ingiriendo. No se percatan del placer de cada bocado, de los aromas, ni del gusto del paladar. No conectan esos instantes con aquellos del pasado, comidas, paisajes y personas ligadas a esas sensaciones. Consumen sin cesar, el exceso de información obtura la comprensión, o hace que no sea ejercitada. La falta de práctica de fijar la atención en una idea crea un pensamiento a la deriva, sin rumbo, dejado al azar del recuerdo caprichoso, o del sentido fortuito, que invade su percepción exterior. Son estos últimos, perezosos mentales, gentes simples, nada les importa, salvo las necesidades primarias. Hay otros que intentan pensar, reflexionar, crear, mas la mínima distracción los aparta del camino, costándole trabajo empezar de nuevo. Carecen de hábito de concentración.

La verdadera atención es aquella que observa, reflexiona, comprende y asimila en su experiencia, utilizando ésta para prever los acontecimientos futuros, que las señales percibidas le recuerdan. Hay que saber discernir entre lo importante y lo que no lo es, así como observar con un pensamiento crítico, no dando las cosas por sabidas. El pensamiento debe de tener un objetivo, una intencionalidad, estando siempre alerta de aquella información que pueda alterar la consecución del deseo.