No perdamos las formas

Vivimos en un Estado de Derecho en el que es evidente que debe prevalecer el imperio de la Ley, puesto que si este desaparece, es también evidente que la situación social pueda degenerar en desobediencia civil y rebelión, con efectos inmediatos de ingobernabilidad, de consecuencias impredecibles. Como estamos en un Estado de Derecho, en 2006 se aprobó el actual Estatuto de Autonomía de Cataluña, del que el Tribunal Constitucional, en el ejercicio de sus funciones de control de las disposiciones normativas con fuerza de Ley, declaró en 2010 la inconstitucionalidad de algunos de sus artículos. Aun con las correcciones introducidas por el Tribunal Constitucional, este Estatuto de Autonomía en vigor sigue manteniendo que los poderes de la Generalitat se ejercen de acuerdo con lo establecido en el propio Estatuto y la Constitución, firmando S.M. el Rey la Ley por la que se aprueba este Estatuto, como así le corresponde por ser el Jefe del Estado. Y decir que S.M. el Rey es el Jefe del Estado es una perogrullada, puesto que así lo determina nuestra Constitución en su Título II (de la Corona), que no sólo dice que el Rey es el Jefe del Estado, sino también que es el símbolo de su unidad y permanencia, ejerciendo las funciones que le atribuyen expresamente la propia Constitución y las leyes. Así mismo, corresponde a S.M. el Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas, aunque en este caso, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional 5/2005 concreta su cometido y determina el del Presidente del Gobierno y del Ministro de Defensa. Pues bien, que en nuestro Estado de derecho haya Instituciones públicas y Autoridades civiles cuya propia existencia emana de la Constitución, que se manifiesten abiertamente contrarias a la legitimidad institucional establecida y se permitan el atacar explícitamente a S.M. el Rey, es decir, al Jefe del Estado, resulta inaudito. Y como estamos en un Estado de derecho, es normal que los Tribunales de Justicia actúen en consecuencia ante estas situaciones y el Constitucional ejerza sus funciones de control, y si el objetivo es modificar el statu quo actual, sigamos la única vía posible, que es la que establece la Constitución, para lo que habrá que contar con los porcentajes de mayorías parlamentarias establecidos en la propia Carta Magna. Pero no perdamos el respeto institucional, que siempre debe prevalecer. No perdamos las formas. Montesquieu decía que "es preciso distinguir bien la libertad de la independencia. La primera es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten; y si alguno pudiese hacer lo que prohíben, carecería de libertad, porque los demás tendrían esta misma facultad."