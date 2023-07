¿Ha perdido la UE su credibilidad?

Con la guerra en Ucrania, Occidente ha perdido la poca credibilidad que aún tenia entre los países del mundo en vía de desarrollo. Los Funcionarios de la Comisión Europea, que no han sido elegidos por los ciudadanos, pero puestos a “Dedo” por ciertos Gobiernos, son los que siguiendo las órdenes del “Oncle” Sam, aplican en la UE, sus directivas neo- liberales, los parlamentarios elegidos y en funciones en el Parlamento Europeo : a callar, a cobrar y ocuparse de cosillas de poca importancia. Los países que componen la UE han perdido su soberanía, sus políticas extranjeras, económicas y sus principios y valores culturales, todo ello está sometido al “Dictamen” de funcionarios de la Comisión europea como el Señor Borrell y la Señora Úrsula, la que arrastra un pasado poco ejemplar. A un amigo africano (negro) le hablé del no respeto de los “Derechos Humanos” en África, él me replicó de inmediato: “Como nos podéis hablar de “Derechos Humanos” cuando durante 200 años habéis deportado y esclavizado los africanos en América para enriquecer vuestras economías, que habéis masacrado en vuestras guerras a los africanos “carne de cañón”, cuando en África habéis asesinado los que pedían independencia para sus países, cuando tras las independencias habéis impuesto Gobiernos corruptos que os permitían espoliar nuestras riquezas naturales, impedir nuestro desarrollo y dejarnos en la miseria y que nos utilizasen para experimentar ciertos medicamentos, para obligarnos a vuestra vacuna que hemos rechazado, nos habéis querido suprimir la cloroquina. Nos habéis cambiado las semillas tradicionales para que seamos dependientes de Occidente en lo que concierne la alimentación. ¡Y!, nos llegan los “Verdes” ONG, que nos dicen de no tocar nuestros bosques, que el Occidente colonial espolió de las esencias más valiosas y que no hagamos pantanos para hacer electricidad todo eso es malo para el planeta, que no busquemos petróleo ni Gas. Los “Verdes” de la UE, tendrían que barrer delante de su puerta y aprender cómo se hizo la industrialización de Occidente, donde hoy llenan sus campos y bordes marítimos de eólicas y paneles solares y reabren sus centrales contaminantes al carbón de turba, para producir electricidad. La realidad es que esos “Verdes” no quieren que nos desarrollemos para que Occidente siga dominando nuestras economías y políticas. Que imagen nos dais cuando vemos las condiciones de vida y de trabajo que tienen nuestros compatriotas en la UE, bajos salarios, chabolismo y humillaciones. Los Políticos de la UE se complacen en su mediocridad, no han comprendido aún que nuevas generaciones de africanos ya no aceptan estar tutelados y exigen que se les trate en adultos. Lo siento ya que tu sabes que soy francófono, impregnado de los valores de la filosofía Humanista que aprendí en Francia, pero eso no debe servir de medio para encerrarnos en una camisa de fuerza, hoy somos adultos y queremos que se nos trate en consecuencia”. Estas reflexiones dichas con relativa calma por mi amigo, no mostraban deseos de venganza, pero me dejaron perplejo y sin palabras al mismo tiempo, él solo exigía respeto. Ahora comprendo mejor porqué el Señor Borrel en su giro por América latina ha sido cortésmente despedido cuando pidió municiones para Ucrania y Pekín halla anulado su viaje a China. Y no olvidemos, que el tratado de la UE propuesto a MERCASUR por la Señora Úrsula (posible próxima Presidenta de la OTAN) MERCASUR lo ha rechazado por su contenido que limitaría el desarrollo de estos países, MERCASUR en sus propuestas, pide indemnizaciones a la UE por el daño que sufrieron durante el colonialismo y también exigen el pago de sus productos según la cotización que ellos propongan. Los Políticos de la UE deben dar por terminada la página del neo colonialismo y empezar a construir unas relaciones económicas y políticas equitativas, construir una economía que no sea dependiente de un neoliberalismo financiero especulativo.