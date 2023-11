El perdón es fruto de la democracia

Las Democracias se diferencian de las Dictaduras por ser pragmáticas y conciliadoras. Antes de lanzarse contra la amnistía, con gritos enfurecidos sin argumentos que den fe de por qué no se debe perdonar los errores cometidos por Políticos, que solo tenían en oferta electoral: una Independencia efémera e ilusoria. Los que gritan contra la Amnistía, están manipulados por Políticos cuyo su solo objetivo es tomar el Poder por el Poder, no han presentado ninguna alternativa a la Amnistía, salvo la represión, vieja receta que tanto daño hizo a los Pueblos de España: Es curioso de oír las Momias que se pretendieron un día Demócratas y Socialistas y que tienen mucho que esconder, hacer seguidismo juntos a una extrema Derecha que cuando arrebató el Poder Democrático, con la ayuda del Fascismo europeo, solo ofreció represión y castigo permanente a los Demócratas de los Pueblos de España, bueno es verdad que las dos Momias fueron mimadas, por una Dictadura dominada a partir del 1967 por una Oligarquía financiera e Industrial que deseaba entrar en el concierto de los países de Europa (tratados del Carbón y del Acero, el de Roma, el del Mercado Común y ahora de la UE), esta Oligarquía que deseaba abrirse a Europa necesitaba estos ”lideres” complacientes para crear la nueva estructura Política y Sindical. La “Piedra angular del edificio de la Dictadura Fascista era Franco, la Oligarquía española y europea se asociaron con la finalidad de restablecer la Democracia Social Demócrata en España. El Rey Don Juan Carlos, solo fue una pieza en el tablero de la partida que se estaba jugando, una pieza importante para contener al ejercito que se acomodaba mal de la nueva situación, pero dividida ya que había perdido el posible relevo a Franco: El Almirante Carrero Blanco, su asesinato lo atribuyeron a ETA y esta lo consideró una medalla, pero era falso, si analizamos como se operó el atentado, el método, los explosivos utilizados y los turistas conocidos presentes en Madrid ese momento, podemos intuir que no fue ETA, dentro de 20 años se sabrá cuando Londres desclasifique los documentos referentes a este periodo de la Historia de España, se obtendrán entonces, informaciones más concretas. Gracia al pragmatismo de la Oligarquía española y europea, al Rey Juan Carlos y a la inteligencia de Don Torcuato Fernández Miranda (Profesor de Derecho Constitucional), que fue informado en el 1969 por el Príncipe Juan Carlos de que aceptaría la Corona de España, también informó a Carrero Blanco y López Rodó. Juan Carlos expresó su inquietud, ya que juraba fidelidad a las Leyes Fundamentales del Fascismo, Don Torcuato le indicó, que juraba también el respeto del Articulo 10 de la Ley de Sucesión. Fue gracias a la ignorancia de interpretación de esta Ley por parte de los ortodoxos fascistas que Don Adolfo Suarez pudo modificar todas las leyes franquistas que cerraban las puertas a la Democracia. La Ley Suárez (Nov. 1976), desmanteló el franquismo, haciendo la reforma política que abría las puertas a la Democracia, esta Ley fue seguida el 15/ 10/ 1977, de la Ley de Amnistía, 46/1977, esta Ley, es parte del proceso de transición de la dictadura a la democracia en España y se aprobó antes que la Constitución. La extrema Derecha franquista asesinó a Demócratas que se manifestaban y ETA continuó sus provocaciones criminales. También jugó un papel importante en este proceso hacia la Democracia, José Mario Armero , contactando los Partidos de Republicanos en el exilio. El concepto democrático, incluye buscar la conciliación de los pueblos de España y conforta la convivencia y la unidad Nacional, desgraciadamente los residuos del franquismo han tomado como rehén a la Derecha tradicional y moderada. Perdonar con una Amnistía es preparar un futuro mejor, el Pueblo español catalán castigará en las urnas a los Políticos aventureros. Construyamos juntos el Futuro Económico y Social.