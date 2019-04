El perdón y el pendón

Reclamó el Presidente de México al Rey de España que pidiera perdón por la conquista y, tal como quería, se organizó la barahúnda. No sé yo si López Obrador, nieto de un cántabro, hablaba en representación de los aztecas o de los toltecas, aliados de Castilla, pero sí que con sus palabras provocó la reacción que buscaba. Durante unos días, los émulos de Pelayo, herederos de Viriato y testaferros del Empecinado batieron timbales, alzaron pendones y bizarros echaron mano de la Tizona para reclamar con aire fiero el orgullo de la raza forjada en la fragua de la España inmortal. Que yo recuerde, hasta ahora no le ha pedido Turquía explicaciones a Grecia por el asuntillo aquel de la Guerra de Troya; no se ha probado que Roma viniera a Hispania a enseñarnos sus saturnios; nada indica que los ingleses llegaran a la India para hacer ver cómo se toma el té con el meñique enhiesto ni que los estadounidenses blancos quisieran, en realidad, regalarle a Toro Sentado un retrato de George Washington. Las discusiones sobre el pasado se prestan a demasiadas trampas y sentimentalismo de garrafón: nadie puede heredar la condición de víctima, a nadie se le puede culpar de lo que hicieron sus ancestros ni tampoco parecen tener sentido a las hueras proclamas de orgullo por la conducta de nuestros antepasados. Hasta ahora, todos los Imperios se han construido con sangre y muerte: nadie en su sano juicio puede sentirse orgulloso de eso. Distinta cosa es exigir disculpas medio milenio después porque, seamos sinceros, da lo mismo: de unos y otros ya no nos queda ni el polvo de sus huesos. El perdón lo pide quien ha obrado mal; el reconocimiento del bien y el mal es para sus descendientes. No nos engañemos, que estas peticiones y la respuesta que provocan buscan otra cosa: a falta de una esperanza de futuro y de propuestas para mejorar su vida, unir a la gente contra un enemigo difuso que siempre está fuera. ¿Para qué hablar de política si es más eficaz sesgar la Historia?

Quizá sería bueno que toda la Humanidad reconociera lo que ha hecho de bueno y de malo a lo largo de la Historia. Podríamos empezar a construir una memoria común, a reconocer el pasado sin soflamas, a sentir una comunidad en la que nos viéramos reflejados todos, no unos más que otros. Quizá un reconocimiento general evitaría que unos exigieran a otros el perdón y los otros les contestaran tremolando airados el pendón.