Sin perdón

Una palinodia es una retractación pública de una opinión mantenida con anterioridad cuyo origen y significado se remonta a lo que se cuenta del poeta griego Estesícoro que se quedó ciego después de haber injuriado a Helena, la heroína origen de la guerra de Troya. Más tarde, tras arrepentirse de su ofensa, volvió a recuperar la vista y en agradecimiento escribió un poema resaltando las virtudes de la que anteriormente había injuriado. A este poema le llamó "palinodia."

Pues bien, el Sr. Feijóo acaba de "cantar la palinodia" al retractarse públicamente de lo defendido por su partido, el PP, durante 13 años; a saber, la franca oposición a la ley del aborto de la época de Zapatero. Una retractación que, como mínimo, merece el calificativo de vergonzosa, porque se da sin justificación alguna, y porque corrige de una manera absolutamente personal lo que había sido el acuerdo de todo un grupo político en el Congreso de los Diputados, comportándose, en consecuencia, como todo un autócrata.

Pero este tipo de comportamientos ya no ha de extrañarnos en el acontecer político de un partido que, desde hace mucho tiempo, desde la época de "el gran indolente", viene retractándose en la práctica de aquellos postulados con los que invitaba a los ciudadanos a depositar en ellos su confianza. No voy a remontarme a los innumerables casos que se produjeron en tiempos de Rajoy porque recordarlo ahora no cura las heridas que dejaron; pero sí es necesario advertir cuál habrá de ser, según la experiencia demostrada, el futuro de su actitud política, procurando no ser exhaustivo:

El Sr. Feijóo se olvidará de anular la perversa ley de "memoria histórica" (así, con minúsculas), que tanta división y odio ha sembrado en la sociedad española.

El Sr. Feijóo se olvidará de anular la odiosa ley de "violencia de género" que criminaliza a los hombres por el hecho de haber nacido con sexo diferente a las mujeres.

El Sr. Feijóo se olvidará de anular la obsesiva "ley animalista" que sitúa la vida de una rata por encima de una vida humana, como es el caso el caso de un feto de 16 semanas.

El Sr, Feijóo no enderezará la política de continua agresión a las víctimas del terrorismo etarra.

El Sr. Feijóo buscará el acomodo con quienes han pisoteado la Constitución y ejercen un chantaje continuo al resto de los españoles.

El Sr. Feijóo no corregirá la horrible desigualdad existente entre los españoles de diferentes lugares de España.

El Sr. Feijóo es probable que recurra la ley del aborto que actualmente se tramita y que terminará aprobando su posible sucesor. Y otro tanto podrá ocurrir con el disparate de la futura ley "trans." Como viene recordándose con cierta asiduidad la práctica política del Partido popular es la misma que la del PSOE con cinco años de retraso, enganchado como parece a los postulados del globalismo "woke" que defienden las élites económicas mundiales, en concordancia, curiosamente, con la izquierda. En puridad no puede hablarse de un partido de derechas capaz de defender con rigor y seriedad sus postulados, si es que los tiene o si cree en ellos. La prueba más palpable es que el PSOE no tiene ningún rubor en calificarse de izquierdas, en tanto que el PP huye, como de la peste de que le consideren un partido de derechas, como si el pensamiento conservador fuera un lastre imposible de sostener a flote, en contra de lo que han demostrado numerosos gobiernos europeos. El diagnóstico no es mío: un histórico complejo de inferioridad y un pensamiento político inestable. El Sr. Feijóo probablemente, actuará como ya es de sobra conocido por experiencias anteriores. Buscará acomodo para encontrar un reconocimiento "progre" por parte de la izquierda. No moverá un dedo por cambiar las tropelías cometidas hasta el presente por el PSOE, y "cantará la palinodia" cada vez que el coro de la izquierda se lo pida. Por todo ello se justifica el título que encabeza este escrito.