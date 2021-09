El peregrino prófugo

Hace unos días me enviaron un "guasap" con la foto de un peregrino del Camino de Santiago, en la que le veía acompañado por 7 cabras, 3 burros y un perro, y escoltado por la Guardia Civil. La escolta era para entregarlo a la Policía Local de Santo Domingo de La Calzada (La Rioja) porque todos -los animales- carecían de las guías sanitarias de circulación, microchips y crotales, vamos, que no llevaban matrícula.

Así que el Seprona entregó los animales a la Consejería de Ganadería del Gobierno de La Rioja, que los encerró en un recinto cerrado y aislado, propiedad de un particular, para después trasladarlos a la plaza de toros de Santo Domingo de la Calzada, de donde se han esfumado todos: el peregrino y los animales; y esta es la bendita hora, domingo por la mañana, en que escribo estas líneas, que todavía no los han encontrado. No entiendo nada. Ni por qué van todos juntos, ni cómo han pasado la frontera por muy inexistente que ésta sea hoy día, ni dónde se han metido. ¡A ver si los ha abducido un Ovni!