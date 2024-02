Las perlas de Sánchez

No tengo ninguna duda, que en poco tiempo aparecerá un adjetivo nuevo, que con una sola palabra identifique y defina perfectamente al presidente Sánchez, sin dar lugar a equívocos. Ahora se le conoce como mentiroso, adjetivo ganado a pulso, sin ayuda de nadie. Pinocho a su lado era un aprendiz de mentiroso y además se le ponía la nariz larga con cada mentira. También se le llama traidor, porque está vendiendo España a precio de saldo, con el agravante de hacerlo de estraperlo, con el único propósito de permanecer en el poder. Se le llama también falconeti (ya españolizado falconetti) porque es mala persona, es la encarnación del mal, la maldad personificada, la quintaesencia del malo; es un personaje de ficción, que se ha reencarnado en Presidente de Gobierno… y es un falconeti porque está pegado al falcon. Francisco Quevedo, de estar vivo, sin duda le habría dedicado un soneto: erase un hombre a un falcon pegado…

Históricamente al hablar del Hechizado, todos sabemos que nos estamos refiriendo al rey de España Carlos II, el último de los Austrias y es que viendo el retrato que ha llegado hasta nuestros días, sobran los comentarios. Estaba hechizado, salta a la vista. El inquisidor general Rocaberti estaba convencido de que estaba hechizado, pero para asegurarse de ello, lo consultó con un experto, como era fray Antonio, que era el vicario de las monjas y después de unas pruebas y una consulta con el demonio, concluyó “ que estaba hechizado desde los catorce años y que el hechizo le había sido dado en una bebida”.

Si hablamos del Emplazado, también sabemos que nos estamos refiriendo a Fernando IV de Castilla, que fue emplazado por los hermanos Juan Alfonso y Pedro Alfonso de Carvajal, para comparecer ante el tribunal de la justicia divina, 30 días después de cumplirse la sentencia de pena de muerte. Habían sido acusados los hermanos Carvajal de haber asesinado a un valido del rey, al salir de una taberna de Palencia en una noche oscura. El caso es que estando el rey en Martos, sin ningún tipo de pruebas, dictó sentencia de muerte contra los hermanos. Fueron asesinados de forma cruel, arrojándolos dentro de unas jaulas de hierro con pinchos en su interior desde la Peña de Martos. Antes de morir los dos hermanos emplazaron al rey a comparecer ante Dios 30 días después de la ejecución. Durante la noche del 7 de septiembre de 1312 murió el rey mientras dormía, fecha en que había sido emplazado para comparecer y rendir cuentas ante Dios. Cuando decimos los Reyes Católicos, todos sabemos que nos estamos refiriendo a Isabel I de Castilla y a Fernando V de Aragón. Durante varios siglos todos los reyes de España figuran en las crónicas como “el Rey Católico”, pero a la Historia solo han pasado como tales Isabel y Fernando.

Hace unos días el periodista Jesús Cacho en su columna, le dedicaba a Sánchez 51 adjetivos, auténticas perlas de cultivo ya que las ha criado con mimo y dedicación. Yo estoy totalmente de acuerdo con Cacho en 50 de ellas, porque soy muy respetuoso con la familia. Falso, marrullero, hipócrita, cínico, judas, cagarruta…este último adjetivo me ha hecho mucha gracia, porque me ha recordado las calles de los pueblos a mediados del siglo pasado, llenas de cagarrutas tras el paso de los rebaños de cabras. A Pedro Sánchez, que no es rey, aunque él se cree que lo es ¿Le gustaría más ser Pedro I de España o Presidente de la III República? Ese dilema es lo que realmente le quita el sueño y no Podemos, Bildu o Ezquerra. Lo de Puigdemont es solo un pasatiempo que da titulares y entretiene al pueblo.

Insisto, estoy convencido de que tiene que haber un adjetivo que sea el compendio de los 50 que le dedica Jesús Cacho, porque este personaje no merece que se gaste tanta tinta para describirlo. Resulta extraño que aún no haya aparecido esta palabra en ediciones anteriores de los carnavales de Cádiz. ¿Habrá comprado alguno de sus ministros las voluntades de todas las murgas y chirigotas de Cádiz? Todo es posible, cosas peores como droga, prostitutas y langostinos de San Lucas se compraron con dinero público durante el mandato de los socialistas en Andalucía y por ahí andan sueltos los autores, disfrutando de la vida. ¡A vivir que son cuatro días!

Dicen los ingleses, que para hacer un caballero son necesarias tres generaciones; yo añado que como mínimo. Nuestro Presidente lo sabe, porque ha estado unos años en Inglaterra, pero ha debido de faltar mucho a clase, porque no ha aprendido nada. Para un caballero la palabra dada es sagrada; la nobleza, generosidad, dignidad, honor, lealtad, patriotismo, bizarría…y valentía forman parte de su ser. De todas estas virtudes que deben adornar a un caballero, adolece nuestro presidente y lo digo con tristeza, porque es el presidente de todos los españoles y por tanto el mío.