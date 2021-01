Un perro campeón

Este artículo lo quiero dedicar a resaltar algunas de las noticias que me han parecido de cierta resonancia en este fatídico año, y como tal, quiero empezar con el busto que en Antequera se descubrió en homenaje al perro de la guardia civil Ajax, del que Juan Carlos Alabarces, el agente que fue su compañero durante su carrera, manifestó su tenacidad en la lucha contra el terrorismo, detectando el año dos mil nueve una bomba en Mallorca. Ajax simboliza el compañero perfecto que formaba con su agente un tándem que garantizaba la vida de las personas, pero también la libertad y seguridad de todos.

Dicho esto, también hay otras noticias, pero menos agradables; alguna de ellas se ha convertido en el affaire de la sociedad que en marzo del año pasado entablaba una lucha sin cuartel contra un virus que, a día de hoy, no conoce la palabra derrota y se erige sobre el título "Confinamiento", incluso consiguiendo que esta palabra la eligiese la RAE como palabra del año.

Este confinamiento ha conseguido en ciertos momentos aliviar esta pandemia, pero también hay que decir que en otros ha sucedido todo lo contrario, convirtiéndose en intratable, con el consiguiente desprecio al riesgo por todos aquellos insensatos, que incluso aplaudían desde los balcones; y hablando de repuntes, en las pasadas fechas navideñas en nuestra provincia se ha cerrado el año con más de doscientos muertos y veinte mil contagios, a esta terrible crisis se ha sumado la del gobierno, con más fracasos que aciertos, y que no ha dejado de brindarnos a los españoles cierta incertidumbre, que no acabamos de entender entre oposición y ejecutivo, repartiéndose improperios y desprecios, cuestión que no extraña, sobre todo si tenemos en cuenta la serie de desencuentros con sus propios socios de gobierno, donde algunos repudian la monarquía, apostando por una Republica bajo el manto de los partidos independentistas, que dicho sea de paso cuentan con un pasado tan oscuro, como suya ha hecho el ejecutivo la frase: "Donde dije digo, ahora digo Diego".

Otros acontecimientos destacables ha sido el divorcio de Gran Bretaña de la Comunidad Europea, perdiendo uno de sus principales socios; hemos asistido a la destitución de Torra por desobediencia.

Terminamos con la esperanza de que en dos mil veintidós, los Reyes Magos nos traigan ese gran regalo, que es la vacuna.