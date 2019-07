Lo personal y lo político

No se llevan nada bien las rencillas personales con la acción política. Pruebas de esta afirmación es lo sucedido en los ayuntamientos de Vélez Blanco, Carboneras o Huércal Overa. En los tres casos las disputas entre los protagonistas de los distintos partidos, más allá del ejercicio noble de la política, ha llevado a que los gobiernos no fueran los previsibles. No apuntamos a que sean mejores o peores. Este espacio no es para eso. Pero si tenemos claro que cuando ambos elementos se mezclan los resultados son complejos de predecir. Y en esta legislatura lo vamos a ver.