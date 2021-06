La pesada losa del desempleo

En las siguientes líneas podría hablar de la situación de la ciudad, de la gestión de estos 18 años de gobiernos del PP en el Ayuntamiento o de los graves problemas por los que atraviesa las arcas municipales a raíz de las sentencias judiciales que nos ha costado ya más de 65 millones euros. ¿Se imaginan qué cantidad de obras de mejora podrían hacerse en nuestros barrios con ese dineral perdido por la negli-gente e irresponsable gestión de los últimos alcaldes populares? ¿A cuántas perso-nas podríamos dar un empleo?

El empleo, o la falta de él, es uno de los principales problemas que hay en nuestra ciudad. Los datos son demoledores: hasta el mes de mayo, la tasa de desempleo en Almería se sitúa en el 22,33%, es decir, hay 23,190 almerienses parados, de los cuales, el 62% son de larga duración. Son personas y familias que no han podido encontrar un empleo en los últimos meses.

En los dos años, con el PP gobernando en la Junta y el Ayuntamiento, el paro ha aumentado en 4.471 personas más según últimos datos de empleo; 6.647 son de larga duración y en 1.626 el paro entre los mayores de 45 años. Esto es sencilla-mente inasumible en una ciudad que pretende mirar hacia el futuro. Hoy en día, uno de cada cuatro parados de nuestra ciudad viene de la crisis de 2008 y ha visto agra-vado su situación con la COVID19. Si el Gobierno de España no hubiera puesto en marcha los ERTEs, que han salvado del cierre a cientos de empresas y del despido a otros tantos almerienses, la situación en Almería sería insostenible. Almería es la única capital andaluza en el que ha aumentado el paro porque no se están implementando medidas para aliviar este drama a muchas familias almerien-ses. Durante esta pandemia, el alcalde ha sido incapaz de poner en marcha, ni en 2020 ni en 2021, el Plan de Empleo Municipal que prometió y que desde el PSOE le venimos exigiendo desde hace años. No podemos olvidar que el alcalde renunció a más de 3 millones euros del Plan Aire de la Junta y dejó a 350 familias sin la posibi-lidad de que alguno de sus miembros tuviera un empleo. A lo que se suma la devo-lución de 260.000 euros del anterior Plan de 2018 porque, según el alcalde, "no encontró parados a los que contratar en nuestra ciudad". Y este es otro problema añadido: la desidia y el desgobierno del PP, alejado de la realidad de nuestra ciudad. 18 años de gobiernos populares se han convertido en una pesada losa.