Mientras que España ya parece haber entrado en la recta final del túnel de la crisis sanitaria, esta semana hemos escuchado al director para situaciones de emergencia de la OMS alertando del avance de la Covid-19 en América Latina y de la grave situación que se vive en estos momentos en Sudamérica, pues "ocho de los 10 países que han registrado las mayores tasas de mortalidad en la última semana están en América, especialmente en Sudamérica". Y así, para su pesar, y el nuestro, Latinoamérica sigue en plena batalla contra la Covid-19 y muchos de estos países, con Brasil, Argentina y Perú a la cabeza, la van perdiendo a esta fecha. Y así, países con los que los españoles compartimos una gran historia y con los que siempre hemos mantenido una intensa y especial relación, países hermanos y socios, países cuyos gobiernos han recibido de nuestros gobiernos constantes muestras de sincero interés por su situación y las posibilidades de progreso conjunto, Secretarías de Estado específicas de por medio, no están siendo capaces de controlar la pandemia y siguen conviviendo entre centenares, cuando no miles, de muertes diarias, hospitales desbordados, escasez de vacunas y duras medidas de excepción, lo que, unido a los problemas económicos y sociales preexistentes, les está haciendo descender, a marchas forzadas, por la escalera que baja hasta los infiernos. Intensa polarización, clamor en las calles, excesos policiales, despliegues del ejército ante civiles, violaciones de derechos humanos, ataques a la Democracia y al Estado de Derecho y asesinatos de ciudadanos que han decidido ejercer su derecho a manifestarse, de periodistas que hacen su trabajo y de candidatos y representantes políticos que quieren ser parte activa de la política de sus países, se suceden en ciudades convertidas en auténticos polvorines y son denunciados, dia tras dia, por observatorios mundiales; sirvan de muestra estos tuits de José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo para Las Américas de Human Rights Watch: "El Estado de derecho enfrenta amenazas serias en buena parte de los países de América Latina." (16/5/2021). "Hemos encontrado evidencia de gravísimos abusos durante la acción policial más letal de la historia de Río de Janeiro, que causó 28 muertes. La fiscalía debería investigar no solo a quien apretó el gatillo, sino también al mando de la policía civil de Río." (31/5/2021). "Hemos recibido denuncias creíbles sobre 67 muertes ocurridas en Colombia desde que comenzaron las protestas. Hasta ahora, hemos confirmado que 32 de estas muertes (29 manifestantes o transeúntes, un funcionario de CTI y dos policías) tienen relación con las manifestaciones." (2/6/21) Se hiela la sangre. La Covid-19 les ha pillado muy frágiles, a algunos demasiado; sólo queda esperar que no los devore.