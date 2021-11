El pingurucho de los coloraos resiste

En un pleno con exigua mayoría, el Ayuntamiento aprobó el traslado del monumento a los Mártires de la Libertad al parque de Nicolás Salmerón, y la Delegación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico dictó una resolución el 31 de julio de 2020 autorizando dicho traslado. En contra de la decisión del actual gobierno del ayuntamiento de la capital y de la resolución dictada dando su conformidad, hay un sector de vecinos, sin dunda muy numeroso, que defiende con argumentos urbanísticos e históricos la permanencia en la Plaza Vieja de los elementos que contiene, y no les parece bien convertir un lugar emblemático en un solar sin historia cubierto con unos toldos. En defensa del criterio de esa mayoría hubo quien levantó la voz, el arquitecto y urbanista Gerardo Roger Fernández, e interpuso un recurso de alzada a la resolución de la Delegación de Cultura, solicitando la medida cautelar suspensiva, que fue desestimado por la Secretaría General de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. No conforme con la desestimación del recurso de alzada, Gerardo Roger insistió en su propósito de defender la permanencia del llamado Pingurucho de los Coloraos en la Plaza Vieja, e interpuso un recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, contra la resolución dictada por la Secretaría General. Desconozco el contendido y argumentos esgrimidos, pero han debido de ser muy convincentes cuando según aparece en la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, "a la luz de la doctrina expuesta…no ha sido planteada oposición por parte de la Administración demandada en el ámbito de esta pieza". O sea que la propia Junta de Andalucía no presentó alegaciones manifestándose en contra. A la vista de lo cual, la Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de Andalucía da la razón al recurso interpuesto y "ACUERDA: La adopción de medida cautelar suspensiva de la autorización del Traslado de la Columna Conmemorativa de la Plaza de la Constitución; propuesta para nueva ubicación, a los efectos de asegurar la efectividad de la sentencia estimatoria que pudiera dictarse". Con la intervención del Arquitecto Gerardo Roger se ha evitado que el Ayuntamiento cometa la tropelía de desmantelar la plaza vieja de un plumazo. Quienes conocemos a Gerardo Roger sabemos que mantiene sus vínculos con Almería y agradecemos su interés en defensa de su patrimonio histórico.