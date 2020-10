Un plan para el futuro de Almería

Diseñar las líneas de crecimiento hacia el futuro de Almería o planificar el necesario cambio que debemos afrontar en el eje urbano del Paseo y Puerta Purchena deben ser un ejercicio de reflexión sosegada y compartida por los colectivos profesionales y especialistas destacados de nuestra ciudad. Así lo entendemos en el Ayuntamiento y así estamos trabajando, como prueba la reciente presentación de un documento histórico como el esperado Plan Estratégico 2030, o la resolución del concurso de iniciativas e ideas abierto para buscar la mejor actuación posible en la zona central de nuestra capital. Planificar el futuro de Almería es un reto formidable cuyas respuestas no pueden limitarse en plazos de mandatos políticos o de cambio de alcaldía. Por eso, a través de documentos como los que acabamos de presentar estamos ampliando ese horizonte de actuación pensando en una Almería dirigida desde criterios de liderazgo, de creatividad y con la vocación de convocar a todos sus habitantes en una visión compartida de sus fortalezas, para potenciarlas, y de sus debilidades, para corregirlas. Por tanto, estamos ante un documento histórico que va a marcar un antes y un después en el futuro de Almería, porque no sólo nos estamos dotando por primera vez de una hoja de ruta consensuada para mirar el futuro de nuestra ciudad, sino que estamos ante un punto de convergencia de ideas, proyectos y planificaciones que miran al mañana desde una óptica que hasta ahora no había sido aprovechada: la perspectiva que es capaz de repensar Almería potenciando la inteligencia de su territorio urbano. No hay mejor estrategia de futuro para nuestra ciudad que dar el protagonismo que merecen a los colectivos profesionales y sociales para partir de una base de excelencia a la hora de redefinir su perfil urbano y consolidar nuestra identidad, activar sus redes sociales de cooperación e intercambio de iniciativas y desarrollar nuestro propio proyecto colectivo de futuro en las coordenadas que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptada por la ONU. Del mismo modo, quiero reconocer como se merece la extraordinaria generosidad que han mostrado a los largo de los últimos meses casi cuatrocientos destacados profesionales y especialistas almerienses de ámbitos ajenos a la política a la hora de acordar una guía de proyectos y objetivos apasionantes y positivos que permitan que Almería llegue a 2030 como una ciudad más saludable, más sostenible y con identidad propia.