La imagen de la plaza de Colón con los dirigentes de los tres partidos de la derecha en febrero de 2019, montando un número contra el Gobierno, es una estampa que permanece en el recuerdo. Yo diría que ha adquirido entidad propia como uno de los sucesos más relevantes en la historia más reciente. Pero confieso que han pasado poco más de dos años y se me había olvidado por completo la razón por la que sus protagonistas se subieron ese día en el escenario. Ni la más remota idea del motivo que provocó la unión del PP, VOX y Cs para estrechar lazos, con el fin de salvar a España. Para averiguar que era aquello por lo que la unidad de España peligraba, he tenido que recurrir a las hemerotecas y he conseguido dar con la tecla. Se trataba del "relator". Puede que algunos de los que estén leyendo esta columna se acuerden del "relator" e incluso que sepan cuál era su cometido, tan peligroso como para que España se rompiera en pedazos, pero confieso que a mí se me había olvidado por completo su existencia y los efectos que pudiera producir su intervención devastadora. Tampoco sé a estas alturas si intervino o dejó de intervenir, pero lo que ha quedado claro es que, en cualquiera de los casos, España no se ha roto. A diferencia del "relator" que ha pasado a la historia sin pena ni gloria, si nos referimos a la célebre foto, me refiero a la de la Plaza de Colón, algunos efectos sí ha producido en los partidos que se retrataron constituyendo un frente común de derechas. Cs cayó en picado y su líder, Albert Ribera, ha desaparecido del mapa de la política. Y el PP no puede dar un paso sin tener en cuenta su dependencia de VOX en las comunidades donde gobierna. Por el contrario, la concentración acabó beneficiando al parido socialista que convocó elecciones, hizo una campaña centrada en derrocar a las tres derechas - esgrimiendo la foto del "trifachito" como su principal argumento - y ganó los comicios pasando de 84 a 123 diputados. Ahora con motivo de los indultos que el gobierno pretende aplicar a los separatistas catalanes, una plataforma encabezada por Rosa Díez ha convocado una concentración similar con el apoyo de VOX, PP y Cs. Ante semejante desafío, no debería demorar el Gobierno la concesión del indulto ya que, en mi modesta opinión, España no se romperá y los indultos pronto caerán en el olvido. Pero una reedición del trifachito en la Plaza de Colón, puede ser muy beneficiosa para Pedro Sánchez si la sabe aprovechar.