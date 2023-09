La de Madrid es un poco la Plaza Mayor de España, razón por la que la traigo aquí como ejemplo del uso apropiado de estos recintos, cuando permanecen fieles a la idea con que fueron levantados: fiesta, mercado, celebración y prestigio municipal, guardando una ambivalencia que los obliga a mantenerse siempre dispuestos y sin obstáculos, si acaso con alguna excepción, como la de la estatua proporcionada de Felipe III y nada más para salvar su capacidad de impactar al forastero cuando en su callejeo la descubra gran plaza al instante, sin necesidad de poner sus ojos a buscar entre la hojarasca.

Qué nada ganaría esta ni ninguna plaza mayor con ponerle barreras de ficus ocultando los arcos que aportan movimiento y gracia a sus fachadas, es algo que lo saben en Madrid, y en Pekín… pero no lo sabemos aquí y por eso nuestra Plaza Mayor ha llegado a Vieja convertida la pobre en el claro ejemplo de lo que no se debe hacer: le hemos perdido el respeto en lo estético y también en lo histórico al ignorar que con el mismo fin con se alumbraron todas las plazas mayores de España fue parida la nuestra: con el de ser despejable, para acoger el festejo o ser plaza de mercado, de cuya guisa aparece aquí de ilustración en una foto de 1893 que es el año en el que nació la actual Plaza de Abastos que dejó a la Vieja sin ocupación, pasados los juegos de cañas, desfiles y alardes a mejor vida y corridos los toros en coso propio.

Fue ver la plaza libre y los concejales contrajeron la enfermedad barroca del "horror vacui", el miedo al vacío que incapacita al que la padece para comprender que la ausencia también puede ser bella y se dedicaron con fe de novicio a llenar aquel hueco y al final convirtieron la Plaza Vieja en jardín de claustro conventual, no con cipreses, que esos son árboles beatos, sino con liberales ficus, palmeras, araucarias… árboles y árboles que no había tenido nunca, guardando un sitio para la guinda que querían en aquella tarta vegetal: un monumento de segunda mano y allá que se fueron a por el de Los Coloraos a la Puerta de Purchena que fue desmontado ante la indiferencia de los almerienses y aún de todas sus piedras, con la sola excepción del ángel de su remate que echó a volar, enfurecido, para caer ardiendo en el Quemadero… No sé qué habrá de cierto en este suceso angelical pero el caso es que el Pingurucho llegó a la plaza Vieja rematado con una arisca bola de pinchos y allí permaneció en unión de la naciente arboleda lo que es el origen de la actual amistad entre los partidarios del árbol y el monumento en la Plaza, los que celebran estos días el que se haya recurrido al cañon de una ley, para matar una mosca, votada, de ornato y jardinería.

Una amistad que tiene la edad que tiene como todo en este asunto: muy poca, y por eso hablan de ficus "centenarios", que traducimos por "de siglos" cuando es uno, o los hacen viejos de "inmemorial" como si la pérdida de la memoria que es mucho en la vida del hombre no fuera un suspiro en la de una ciudad... Un relato engañoso con el fin de aportar la tradición que no tiene y así justificar la estancia de los árboles y el monumento en la plaza y hasta a argumentar llegan que "hace años que los tenía"... cuando hace muchísimos más que no, desde que la pariera el vientre histórico de Maricastaña para ser bautizada plaza del Juego de Cañas, siempre limpia de obstáculos, dispuesta al mercadeo y para que desde sus balcones se vieran los lances de la torería, el desfilar de la tropa o las cabriolas del caballo, sin necesidad de apartar ramas con la vista.

Crecieron los ficus menos atildados que sus hermanos los nítida del Paseo -donuts merced a la alta peluquería botánica almeriense- y dieron el único fruto válido que este árbol da: la sombra… y hasta esta se ha convertido también en argumento para justificar la permanencia de los árboles en la plaza con razones un poco simples y cateticas: "con la sombrica que dan", "con lo fresquitos que son"… pero lo cierto es que jamás contó este tipo de recintos con arboleda para defenderse del sol, un problema que con los soportales ya tenían solucionado todas las plazas mayores de España, pero además con los tiempos que corren ya se encargarían los modernos toldos de salvar este escollo que no es grande y además de horas puntuales en un par de meses del año.

Cuantos estamos por la retirada del árbol en busca de una visión completa de la Plaza Vieja no somos sus enemigos; queremos su trasplante de ser posible y, si no, exigimos el cumplimiento de lo ordenado por las viejas pragmáticas de los reyes viejos: no talar un árbol en tanto no se planten otros cinco de la misma especie. O quince, o treinta, añado yo, que incondicional soy del árbol… pero no de su ubicación; así que no es cuestión de árbol sí o árbol no: árbol siempre, pero para complementar sin llegar al agobio y aún la ocultación de la obra arquitectónica que con él se le pretende enriquecer, algo que ocurre en nuestra ciudad con desgraciada frecuencia y de lo que me ocuparé en breve.

Ahora, cuando los usos de la plaza ya no son los de antaño sino escénicos, turísticos y festivos, parecía llegada la ocasión de que, retirado el Pingurucho al lugar lucido que merece, una ornamentación limitada a unos macizos con plantas de poco porte, produciría la visión espléndida del conjunto y así lo entendió un proyecto votado y aprobado que por lo visto es equivocado para una ley recién llegada que ha dejado boquiabiertos y con un palmo de narices a los que lo esperábamos y sin otra vía de recurso que la divina, confiados en que así como no ha permitido Dios en su infinita misericordia que se arbolen a lo grande las plazas mayores de Salamanca y Madrid, pueda liberar la nuestra de tanta hoja, infundiendo valor al amilanado Ayuntamiento para que defienda y recupere el proyecto en el que hasta hace dos días parece que creyó: Sin ficus la Plaza de Almería. Tal como Maricastaña la pariera un día.