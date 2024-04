El poder curativo del abrazo

Se llama Elle Amorín y es abrazadora profesional. Se gana la vida dando un tipo de abrazo que define como “de aceptación incondicional”. Ocurre en Nueva York. Y se han constatados los beneficios para la salud mental tanto de los abrazadores como de los abrazados. Parece mentira, pero es verdad.

Dejadme escribir que hace muchos años, en alguna emisora de Barcelona yo propuse a mis oyentes: ¡abrace usted bien y no mire a quién! Algunos de mis colegas, no tardaron en propalar en voz baja, que aquello era otra chorrada del Andreu Caparrós.

¡Gentes de poca fe! Ahora, y ahí en Nueva York, hay cada día más gente que se abraza, incondicionalmente, sin mirar a quién. El negocio funciona. Elle Amorín se está forrando con una idea mía. No voy a tener más remedio que encargar a los equipos jurídicos de nuestros grupos mediáticos, que reclamen parte, de la taquilla en cash, y del patrimonio inmobiliario que va acumulando “la impostora abrazadora”.

Bromas aparte; el sábado día siete, a la una de la tarde, en La Peña El Taranto de Almería, un grupo de amigos “mayores” – en el sentido doble de la palabra – me hicieron protagonista por un día al entregarme el anagrama de mi ciudad con nuestro indalo del alma. El organizador del evento ha sido Antonio Berenguel, con el visto bueno de todos los Voluntarios del Nápoles y miembros del Club 62, con la bendición de Mercedes Cassinello, Madrina de Honor. José Ángel Pérez, aportó la información que tiene sobre mí, y fuimos ambos, auxiliares de Rocío Berenguel que ofició como impecable presentadora del acto. Asistieron, y abrazaron: Alberto Martínez, Áurea Martínez Navarro, Ramón Magaña, José Luis Laynez, Miguel Cazorla, Paco Plaza, Margarita Bolívar, Eduardo Marín, Mariluz Segovia; querría poner aquí todos vuestros nombres, pero me dicen en el periódico que no hay espacio para tanto – otra vez será –

Escribo de madrugada ya, muy cansado del viaje, y con un nudo de emoción en la garganta; lo que demuestra que es verdadero y positivo el efecto de tantos abrazos incondicionales como nos hemos dado. Gracias, Lola – escribe, no lo dejes – Antonio, Carmela, ¡Pepe Sorroche, ¿qué te puedo decir, compañerico mío, de ese momento en que volviste a enseñarme a cantar Un Mundo de Amor?

Digo para terminar que, por lo menos mentalmente, he vuelto de Almería más sano que nunca. Gracias a todos.