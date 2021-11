El poder legislativo, en el parlamento

No me gustan las declaraciones de algunos políticos, a los que parece que el poder se les ha subido a la cabeza y se atribuyen competencias que, en democracia, no les corresponden. Si algún día se aprueba la Ley de Reforma Laboral, será porque la mayoría del Parlamento así lo determine y no porque Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, la imponga en solitario, como pretende demostrar cada vez que trata sobre el tema. La potestad legislativa la tuvo Franco merced a una ley de 8 de agosto de 1939, recién acabada la guerra, que otorgaba "al Jefe del Estado la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general". El ordeno y mando en manos de un dictador con poder absoluto es una historia pasada y las leyes que entren en vigor, será el resultado que una mayoría parlamentaria determine y apruebe. Con ello no quiero quitar a Yolanda Díaz la importancia que tiene su participación para reformar la Ley Laboral de 2012. Le corresponde al Ministerio de Trabajo la elaboración de un anteproyecto de ley contando con la colaboración de una comisión de técnicos del Derecho y recabando la opinión de ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados por el proyecto normativo, directamente o a través de organizaciones que los representen, que en este caso deberían ser sindicatos y patronal. Lógicamente a la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, le incumbe presidir y coordinar la elaboración del anteproyecto, pero dicho anteproyecto no es definitivo. La iniciativa parlamentaria la tiene el Consejo de Ministros, al que le corresponde la aprobación del proyecto de ley que remitirá al Congreso de los Diputados acompañado de una exposición de motivos. El actual gobierno está formado por una coalición y la aprobación de cualquier proyecto de ley supone adoptar acuerdos, donde será necesario que haya cesiones por ambas partes. Y en el caso que nos ocupa, la Ley de Reforma Laboral también afecta a otros ministerios cuyo criterio será necesario tener en cuenta. Por añadidura los partidos que forman la coalición de Gobierno no cuentan con votos suficiente para alcanzar la mayoría parlamentaria y habrá que contar con otros partidos que, como es natural, pondrán sus condiciones. La ley de Reforma Laboral no será una obra personal de Yolanda Díaz, sino el resultado de un proceso para presentar al parlamento un proyecto de ley que tendrá que tener en cuenta las enmiendas que sean necesarias para su aprobación.