El abandono de animales sigue siendo una constante en nuestro país. Los animales son abandonados por miles cada año sin que la consideración de dicha acción haya podido frenar dicho abandono. En este sentido hay que recordar que la reforma de la Ley Orgánica 1/2015 y que convertía en delito la acción de abandonar a un animal y dejaba de ser falta, nunca llegó a traducirse en un menor número de animales abandonados. Por un lado, no creo que sea un error endurecer las penas para aquellos que abandonen a un animal. Por otro lado, es importante asumir la fuerza que sigue teniendo la costumbre en la vida de las personas. Está claro que al margen de que las leyes ayuden, hay que educar y concienciar a la ciudadanía. No solo puede ser un hecho deleznable, es un hecho de mal corazón. Debemos reflexionar y sacar algunas conclusiones al respecto. Mientras tanto, por mucha policía que exista, nunca será suficiente para evitar que miles de animales sean abandonados y detener a los responsables. Si un delito se comete de forma tan numerosa, es evidente que no es posible frenar la mala condición. En estos casos, solo un cambio social puede evitarlo.