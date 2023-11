Quizás la contestación a la pregunta sería que es la ciega justicia, representada por sus señorías, la que los deja amablemente escapar, con una serie de acciones bien aprendidas que ponen en práctica en cada caso. Es ostensible el número de políticos que no se sientan en el banquillo de los acusados, y los que lo hacen, al final reciben el trato de favor de los gobiernos con un indulto, y en caso de mayor enjundia, siempre estará a mano una amnistía. Hoy día la política y la justicia se dan la mano como los grandes defraudadores ante una sociedad que se encuentra presa de unas redes políticas sin pudor y de una justicia que se ha plegado a la clase dirigente.

No hay semana en la que no tengamos una noticia o comentario sobre tal o cual político al que la justicia deja de investigar por un fallo judicial, o por que el delito en cuestión haya prescrito. El marido de la que fue directora de la Guardia Civil es el último peldaño de esta larga escalera que une la vida de los políticos con la de los jueces. Hizo lo que hizo, bien poco importa ya los pisos, áticos y casas que se compró con el dinero de los ciudadanos, que como tienen acuñado que no es de nadie, y nosotros se lo permitimos, lo usan como si fuera de su propiedad.

Ni son todos los políticos nos dicen desde las direcciones de los partidos, cuanto me gustaría que fuera así, ni son todos los jueces, ojalá fuera cierto. Cada día que pasa el panorama se divisa más oscuro entre los políticos y los jueces, y es que es asombroso el número de casos que se vienen viendo en este país en los que una negligencia de un juez deja sin pagar a un político por las fechorías cometidas. Los políticos delinquen, y los jueces, reitero no todos (cuanto me gustaría que fuera así), archivan las investigaciones, cometen errores que van a beneficiar en el futuro a los futuros procesados, guardan en cajones los informes a la espera de una prescripción. Y al final, todos satisfechos. ¿De verdad?

¿Pueden dormir tranquilos sus señorías? Los políticos sé que lo hacen. Ellos vienen luchando dentro de sus organizaciones por un puesto, un lugar, dicen que don haya, para hacer de su futuro un jardín de rosas y claveles, de palomas y gaviotas. No es el caso de sus señorías, los jueces. Son duras las oposiciones, su juramento es cumplir con las leyes. A veces cuesta trabajo creer que lo hagan. ¿Lo hacen? ¿Todos? Cuánto nos gustaría.