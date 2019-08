De aquellos polvos estos lodos

En la campaña de las presidenciales de Brasil de 2018, el ultraliberal, escéptico del cambio climático y autor de incalificables frases como "el error de la dictadura fue torturar y no matar", "no merecía ser violada porque es muy fea" o "sería incapaz de amar a un hijo homosexual", J. Bolsonaro, prometió a la agricultura, la ganadería y la minería, los sectores estratégicos de la economía brasileña y cuyos apoyos llevan a la presidencia de ese país, que suavizaría la normativa medioambiental ("menos estado y más libertad para el agricultor" fue uno de sus mensajes), desregularía aspectos claves de la misma para que accedieran a nuevas zonas de la Amazonía y revisaría "la industria de las multas" en la que se había convertido su Estado, llegando a afirmar que "Brasil no soporta tener más del 50% del territorio demarcado como reservas indígenas, áreas de protección ambiental, con parques nacionales y todas estas reservas que obstaculizan el desarrollo" y así, con tales mensajes, desde que Bolsonaro comenzó a tener posibilidades de dirigir la sexta economía del mundo, las deforestaciones de la selva amazónica comenzaron a aumentar considerablemente; Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), en 2019 las deforestaciones de la Amazonía han aumentado un 50% en comparación con 2018.

Y de aquellos polvos han llegado los peores lodos: Ahora el fuego devasta esa selva y lo hace con una especial intensidad que es consecuencia de ese aumento de deforestaciones pues la quema de los árboles talados forma parte del proceso de preparación de los terrenos para los nuevos usos. Así, según datos de Greenpeace, entre enero y el pasado día 20, los incendios han aumentado un 83% respecto del mismo periodo de 2018 y el INPE afirma que "no hay nada anormal en torno al clima o las precipitaciones en la región amazónica este año" y que ocho de los diez municipios más afectados por los incendios son los que registraron más alertas de deforestación.

Y ante esta realidad que enfrenta a lo propio y soberano con lo común y necesitado de consenso y a la inmediatez con el futuro, una de las tantas frases célebres de W. Churchill: "El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones".

Y una pregunta: ¿Haremos que lleguen a tiempo los estadistas?.