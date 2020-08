La preciosa utopía de Calatayud

Diría que sí con los ojos cerrados a que mi hijo pudiera ir al colegio donde yo estudié en mi infancia en mi querido pueblo. Pasar de la ciudad al pueblo, de forma temporal, para poder empezar el colegio con todas las medidas de seguridad a las que nos obliga el coronavirus en un inicio de curso incierto. El propio juez Calatayud es quien lo ha soñado en su última entrada en su blog. Una preciosa utopía que no solo dotaría de seguridad a los pequeños, sino que llenaría esa España vaciada, evitaría el cierre de muchos colegios que hoy solo tienen cuatro o cinco alumnos y está abocados al cierre, y abriría aulas cerradas por la falta de niños en edad escolar. Preciosa utopía que no es más que eso, un sueño. A buen seguro muchos padres estaríamos dispuestos a sacrificarnos para emprender esta iniciativa, aunque comprendo que es mucho más complicado. El juez ya lo cita... esto se traduce en una inversión en transportes, obras, medios materiales y humanos... que no creo que ningún gobierno esté en disposición de aprobar. Soñar a veces está bien.