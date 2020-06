El precipio que se avista

La JJ.AA. ha anunciado la elaboración de un Anteproyecto de Ley de reconocimiento de autoridad del profesorado. Es muy significativo, ya de entrada, que la autoridad moral del profesorado haya de ser impuesta por ley, cuando debería desprenderse de suyo, por la generosidad intrínseca de una profesión dedicada a enseñar a los demás.

La realidad, sin embargo, se aleja de lo razonable y lo ecuánime. La situación de los docentes es análoga a la de los sanitarios. Horas antes del primer estado de alarma, los hospitales pedían que cesaran las agresiones a los sanitarios, esos profesionales que días después combatieron el COVID-19 y salvaron miles de vida, aun a riesgo de la propia.

La medida de la JJ.AA. era conveniente, aunque se antoja corta. Hasta las aulas universitarias también han llegado la desautorización del docente, aunque no de manera generalizada. Pero, en todo caso, la ola que empezó en la Primaria ha terminado por romper en la Enseñanza Superior. Era cuestión de tiempo.

No es un problema específico del alumnado, sino el talante equivocado de un tiempo. Y la primera puerta que abre esa dinámica errada se sitúa en la comunicación. Así lo percibía agudamente Julio Anguita: "porque le contestéis mal a vuestra madre, vuestro padre, eso no es rebeldía, eso es mala educación". Esta nada recomendable coyuntura es consecuencia de una profunda confusión en el sistema nuclear de valores. Yo he padecido en la Universidad de Granada al catedrático fascista, una figura dogmática, hermética e inaccesible, con un poder tan omnímodo que incluso nos insultaba en el aula. Aunque en mi facultad habitaba algún emblema del izquierdismo europeo, no había margen institucional para reprobar ese comportamiento. Se daba la paradójica circunstancia de que, mientras algunos de mis profesores diseñaban la revolución mundial, sus propios alumnos vivíamos como condenados a galeras.

Para apagar los últimos rescoldos del franquismo académico se inició un viaje al otro extremo que terminó en ninguna parte. Lo de menos fue generalizar el tuteo en los pasillos universitarios. Era solo el preámbulo para recortar la capacidad decisoria y para limitar la figura del profesorado. Pasó de señor feudal a conjunto casi vacío. Ahora se está en la última fase del proceso, aquella en la que puede ser zaherido sin más.

Lo peor es que cuando una sociedad agrede a sus sanitarios y sus docentes, en realidad, padece una grave dolencia ética.