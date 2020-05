Si uno se precipita caemos todos

La sensación de urgencia nos come. Notamos peligro (ruina, enfermedad, muerte) en el ambiente. El miedo se apodera de nosotros y nos lanzamos a hacer algo o a pedir que se haga algo. Nuestra educación nos ha convencido de que hacer algo equivale a tener control o acercar soluciones. Nada más lejos de la verdad. Porque no hay nada de verdad en la precipitación.

O puede ser que la sensación de urgencia no te coma y logres esa calma y contención tan necesarias. Pero como ves que a tu lado hay gente nerviosa, gesticulante y vociferante, extrema, y eso pone en peligro tu sosiego, te aíslas para conservarlo. Nada más lejos de la verdad, porque no hay nada de verdad en el aislamiento.

Cuando estás en la montaña sabes que precipitarse en la acción puede conducir a precipitarse al vacío. Nunca, en la montaña, salvo verdadera y extrema necesidad, oirás a nadie decir "¡Deprisa, deprisa". El apresuramiento atropellado no es una opción. Cuando estás en la montaña, y hay una cuerda que te une a más gente, sabes que no basta tu calma, que necesitas la calma de los otros tanto como los otros necesitan de la tuya. Y tienes que repartir tu atención hacia lo que haces y hacia lo que hacen, igual que ellos que van contigo se atenderán y te atenderán. La cuerda os hace uno y el aislamiento no existe. Hemos olvidado esas lecciones ancestrales. No hemos sido educados en la espera, en la contención, en el no hacer nada y dejar que el tiempo nos ayude a pensar cómo resolver, o nos traiga una ocasión más favorable. Muy al contrario, hemos sido educados en horarios rígidos que hacen del sosiego un bien escaso, sin haber aprendido contención hasta la mejor oportunidad en vez de lanzarse a por la primera. También en el individualismo, donde cada uno resuelve su problema sin tener en cuenta si es de otros también. Hemos sido educados en el infantil "¡Lo quiero y lo quiero ya!" televisado en boca de cientos de políticos y políticas.

Estos días el virus nos asoma a un abismo a todos, encordados, sin opción de cortar. Unos tienen más fuerza y pueden ir más rápido. Otros no. Cada cual tiene que ajustarse a lo que el virus le impone. Aunque no podamos cortarla, sí que podemos estirar la cuerda para que respetar diferentes ritmos. Pero es seguro que intentar ir al ritmo que no se puede, por precipitación, nos precipita a todas y todos a un abismo de ruina, enfermedad y más muerte.