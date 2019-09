Estaremos preparados

Cuando la economía mundial transita de nuevo hacia la recesión y la nueva crisis llegaría a mundo más desigual, injusto y complejo que hace una década, donde la Democracia comienza a ser cuestionada, las consecuencias del cambio climático impiden que algo resulte más apremiante, las primeras potencias mundiales están en plena guerra comercial y a la UE le espera el Brexit y la, más que probable, recesión de su primera potencia, pocos lujos puede permitirse este país siendo la decimocuarta economía mundial y teniendo una de las mayores tasas de paro del mundo (alrededor del 14%), un 21% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social, una deuda pública equivalente al 97,1% del PIB, un tejido industrial escaso y poco competitivo, una gran dependencia de Alemania, y de países en estado tan crítico como Argentina, y otras tantas circunstancias y cifras que no resultan especialmente optimistas. (Por ejemplo, el INE informa que la cifra de negocios de la industria bajó un 5% el pasado junio respecto al mismo mes de 2018, el mayor recorte en tres años).

Y es que la terrible crisis de 2008, al igual que hizo con el futuro de millones de jóvenes, se llevó la opción de relegar los problemas primarios de este país y que la siguiente sacudida no vuelva a tumbarnos y, ahora, lo que debió ser la primera y última razón de toda nuestra política de la última década, la obligación de resolver esos problemas, ya nos aprieta tanto que nada que no sea un generoso entendimiento entre todas las fuerzas políticas se justifica. Necesitamos lealtad, responsabilidad y eficacia y sobra cuanto no ayude a construir muros de contención.

Así, no podemos permitirnos el populismo porque lo que lo trae es la oportunidad que crea la desesperación y el enfado de un pueblo, nunca el compromiso con el progreso de la sociedad ni el respeto a los ciudadanos y a sus derechos y libertades.

No podemos permitirnos la demagogia porque en ella tampoco hay respeto, ni por el pueblo ni por la Democracia; Respetarnos es ponernos frente a la realidad, no decirnos lo que queremos oir.

No necesitamos espectáculos desde las tribunas; los shows han de dejarse para cuestiones en las que no vaya nuestra vida. Y no necesitaremos miedo porque distorsiona y nos hace más manipulables pues, como advertía Tito Livio, "el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son".