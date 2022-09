¿Un presidente, un piloto o un ingeniero?

Cuando limpias papeles de esos que, en realidad están arrumbados, pero te dices que están para revisar y, en años, no los has revisado, siempre te encuentras algo curioso. Por ejemplo, hace unos días revisé un montón de esos papeles que estaban arrumbados y me encontré con un científico-técnico-presidente. ¿Rara esas cualidades juntas en una misma persona? Pues sí.

Concretamente fue en un ejemplar de Historia de National Geographic de hace un par de años. En el mismo venía un artículo de J. M. Sadurní sobre Emilio Herrera, granadino ilustre, nacido en 1879, en el seno de una familia de la alta burguesía (llegó a ser amigo personal del rey Alfonso XIII). Desde pequeño fue un apasionado de la aviación y de la aerostática. Se licenció como Teniente, y durante la guerra de África se convirtió en piloto de dirigibles. En 1914 se hizo famoso en toda Europa, al ser el primer hombre en sobrevolar el estrecho de Gibraltar en avión.

En 1918, Herrera quiso crear una línea aérea para el transporte de pasajeros que uniera Europa con América, con dirigibles creados por el ingeniero Leonardo Torres Quevedo. Pero "le pisó la idea" una empresa alemana, que lo invitó como segundo comandante para pilotar el Graf Zeppelin LZ 127, que atravesó el océano Atlántico. Más tarde, Herrera colaboró con de la Cierva en la invención del autogiro y participó en la construcción y diseño del Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos, inaugurado en 1921.Debido a su inquietud, quería hacer una ascensión en globo a 26.000 metros de altura. Pero como en 1928, una ascensión a 11.000 metros se había cobrado las vidas del comandante Benito Mola y su tripulación a bordo de la aeronave Hispania, cuando la barquilla se quedó sin oxígeno, lo primero que hizo fue diseñar un traje adecuado que proporcionara oxígeno y permi tiera movilidad al piloto, que hasta estaba dotado de un micrófono. Pero el inicio de la guerra de 1936 "se cepilló el proyecto". Aunque Herrera era un monárquico, como había jurado fidelidad a la República, desempeñó lealmente sus funciones como director técnico de la aviación republicana. Al final de la contienda, Herrera se exilió a Francia, donde vivió de sus patentes y siguió con sus investigaciones, pues seguía inventando, que no copiando. Forjó una buena amistad con Einstein, y los alemanes le ofrecieron trabajar para el Tercer Reich, algo que Herrera rechazó. Sus últimos años estuvieron ligados al gobierno republicano en el exilio que presidiría durante dos años (1960-1962). Es curiosa España y somos curiosos los españoles.