Dos presidentes parejos

El proceder de Sánchez y Moreno se asemeja. Los dos han hecho durante la pandemia de sus aló presidente un ejercicio de propaganda propia… Han acabado el año delegando la limitación de aforos o suspensión de eventos en instancias inferiores: Sánchez en las autonomías, Moreno en los ayuntamientos. Ambos viven en precario parlamentario, abusan de los decretos y piden a la oposición que reflexione y apoye a sus gobiernos. Sánchez solicita al PP en el Congreso lo mismo que Moreno reclama al PSOE en las Cinco Llagas. El presidente de la Junta hizo un canto al diálogo y el consenso en su discurso de fin de año. Se lo podría aconsejar a Casado para que su partido renueve el Consejo General del Poder Judicial. No es cinismo, es que no se ven a sí mismos.

Otro paralelismo entre los dos presidentes es que coinciden sus aniversarios de investidura. Y sufren las mismas estrecheces; el inquilino de San Telmo con menos de la cuarta parte de los escaños del Parlamento regional y el de La Moncloa con poco más de un tercio de los diputados del Congreso. El viernes se cumplen dos años de la investidura del primer gobierno de coalición en España, con un socio minoritario de la izquierda radical que quería asaltar los cielos y planteaba un órdago al presidente o se agitaba contra la oposición en cada lance. Dos años vertiginosos que han coincidido con el Covid 19.

Un gobierno con una mala salud de hierro, más dependiente que nunca de los nacionalistas e independentistas. Y cuyo presidente despidió 2021 afirmando que frente al virus hay que tener en cuenta la sanidad, la salud mental y la economía. Previamente, tras la conferencia con los presidentes autonómicos, aludió a la necesidad de reconstruir espacios de libertad. Sánchez con la libertad y salvar la economía, Mañueco planteando sus elecciones regionales contra el sanchismo y Moreno dando su filípica de fin de año desde un bar siguen la doctrina Ayuso como párvulos de la misa clase.

Sánchez está decidido a acabar la legislatura. Además de su obligación es lo que le conviene, porque las encuestas no le pintan bien. Moreno cumple tres años en San Telmo el día 18 y también pregona que quiere agotar la legislatura, pero aquí hay una diferencia entre ellos; los sondeos le son favorables y seguramente pedirá un segundo turno en el poder antes de final de junio. El PP andaluz ha burlado la presión de los populistas de extrema derecha de Vox. Y se ha merendado sin la violencia de Murcia, Madrid o Castilla a los ingenuos de Cs.

Por el contrario, Sánchez no ha desgastado a Podemos y Yolanda Díaz le aventaja en popularidad. No se sabe si como agradecimiento o venganza le ha otorgado al antiguo asaltante de cielos la Cruz de Carlos III por sus servicios a la Corona. Felipe González renunció a un título nobiliario cuando dejó la Presidencia, John Lennon devolvió en 1999 la Orden del Imperio Británico… De Pablo Iglesias no hay noticias al respecto.